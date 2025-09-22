Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.

Organizacje broniące praw człowieka często krytykowały Kirka za to, że jego retoryka była rasistowska, antyimigrancka, transfobiczna i mizoginistyczna. Zwolennicy aktywisty odpierali te zarzuty, podkreślając, że bronił konserwatywnych wartości i wolności słowa.

Trump w niedzielę wzywał do kontynuowania dzieła życia Kirka i ponownie obarczył radykalną lewicę odpowiedzialnością za śmierć aktywisty. – Przemoc pochodzi głównie z lewej strony – mówił Trump.

Prezydent USA obarczył radykalną lewicę odpowiedzialnością za śmierć 31-letniego aktywisty, zanim jeszcze zatrzymano podejrzanego w tej sprawie (to 22-letni Tyler Robinson z Utah, motywy jego działania wciąż jeszcze są wyjaśniane, wiadomo, że znajdował się w związku z transpłciową współlokatorką). W ubiegłym tygodniu Trump oświadczył, iż uznał Antifę, nieformalny ruch skupiający osoby i organizacje, stawiające sobie za cel walkę ze skrajną prawicą i organizacjami uznawanymi za faszystowskie, za organizację terrorystyczną.

Donald Trump: Broń wymierzona w Charliego Kirka, pocisk przeznaczony dla każdego z nas

– Broń była wymierzona w niego, ale pocisk był przeznaczony dla każdego z nas. Pocisk był przeznaczony dla każdego z nas – mówił Trump. Prezydent USA nazwał zabójcę Kirka „zradykalizowanym, działającym z zimną krwią potworem”. O Kirku mówił, że był „misjonarzem ze szlachetnym duchem i wielkim celem”. – Nie darzył przeciwników nienawiścią. Chciał dla nich tego, co najlepsze – przekonywał Trump. – W tym nie zgadzam się z Charliem. Nienawidzę mojego przeciwnika. I nie chcę dla nich tego, co najlepsze – dodał.