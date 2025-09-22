Aktualizacja: 22.09.2025 06:37 Publikacja: 22.09.2025 05:36
Donald Trump i Erika Kirk
Foto: REUTERS/Daniel Cole
Uroczyste upamiętnienie Charliego Kirka zorganizowano na stadionie w Glendale, w Arizonie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób.
31-letni Charlie Kirk zginął w zamachu na kampusie uniwersytetu w Utah, śmiertelnie postrzelony w szyję. Podejrzanym o jego zabójstwo jest 22-letni Tyler Robinson z Utah, który został zatrzymany po trwającej niemal dwie doby obławie i oskarżony o morderstwo z premedytacją. Śledczy domagają się wobec niego kary śmierci. Zamach miał prawdopodobnie tło polityczne.
W czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku Kirk i grupa, której był współtwórcą – Turning Point USA (Punkt zwrotny USA) – największa konserwatywna organizacja młodzieżowa, odegrali ważną rolę w mobilizowaniu młodych wyborców, by głosowali na kandydata Partii Republikańskiej.
Konto Kirka w serwisie X obserwowało 5,3 mln użytkowników. Aktywista był też gospodarzem popularnego podcastu i programu radiowego „The Charlie Kirk Show”. Niedawno pojawił się jako współprowadzący w programie Fox News „Fox & Friends”.
Organizacje broniące praw człowieka często krytykowały Kirka za to, że jego retoryka była rasistowska, antyimigrancka, transfobiczna i mizoginistyczna. Zwolennicy aktywisty odpierali te zarzuty, podkreślając, że bronił konserwatywnych wartości i wolności słowa.
Trump w niedzielę wzywał do kontynuowania dzieła życia Kirka i ponownie obarczył radykalną lewicę odpowiedzialnością za śmierć aktywisty. – Przemoc pochodzi głównie z lewej strony – mówił Trump.
Prezydent USA obarczył radykalną lewicę odpowiedzialnością za śmierć 31-letniego aktywisty, zanim jeszcze zatrzymano podejrzanego w tej sprawie (to 22-letni Tyler Robinson z Utah, motywy jego działania wciąż jeszcze są wyjaśniane, wiadomo, że znajdował się w związku z transpłciową współlokatorką). W ubiegłym tygodniu Trump oświadczył, iż uznał Antifę, nieformalny ruch skupiający osoby i organizacje, stawiające sobie za cel walkę ze skrajną prawicą i organizacjami uznawanymi za faszystowskie, za organizację terrorystyczną.
– Broń była wymierzona w niego, ale pocisk był przeznaczony dla każdego z nas. Pocisk był przeznaczony dla każdego z nas – mówił Trump. Prezydent USA nazwał zabójcę Kirka „zradykalizowanym, działającym z zimną krwią potworem”. O Kirku mówił, że był „misjonarzem ze szlachetnym duchem i wielkim celem”. – Nie darzył przeciwników nienawiścią. Chciał dla nich tego, co najlepsze – przekonywał Trump. – W tym nie zgadzam się z Charliem. Nienawidzę mojego przeciwnika. I nie chcę dla nich tego, co najlepsze – dodał.
Trump mówił też, że Charlie został zamordowany za „wyrażanie idei, w które głęboko wierzą wszyscy zgromadzeni na tym stadionie i w wielu innych miejscach w całym kraju”. – Morderca nie zrealizował swojej misji, ponieważ przekaz Charliego nie został uciszony. Jest teraz większy, i lepszy, i silniejszy niż kiedykolwiek – dodał.
– Został brutalnie zamordowany, ponieważ opowiadał się za wolnością, sprawiedliwością, Bogiem, ojczyzną (...) i zdrowym rozsądkiem – przekonywał Trump.
Prezydent USA przekonywał też, że życie Kirka uczy, iż „nie można nie doceniać tego, co może uczynić jedna osoba z dobrym sercem, działająca w słusznej sprawie i mająca wolę, by walczyć, walczyć, walczyć”. Te ostatnie słowa (ang. fight, fight, fight) były nawiązaniem do słów wykrzyczanych przez Trumpa po tym, gdy jako kandydat na prezydenta USA padł ofiarą nieudanego zamachu na wiecu w mieście Butler (Pensylwania).
J.D. Vance, wiceprezydent USA
– Ratujemy nasz kraj. A Charlie się do tego znacznie przyczynił – dodał.
Prezydent USA mówił też, że będzie miał w pamięci Charliego, gdy rozpocznie walkę z przestępczością w Chicago – co prawdopodobnie jest zapowiedzią podjęcia przez administrację Stanów Zjednoczonych podobnych działań, jak w Waszyngtonie, gdzie doszło do przejęcia przez władze federalne kontroli nad lokalną policją. Kirk dorastał na przedmieściach Chicago.
Wiceprezydent USA J.D. Vance podkreślił, że Charlie Kirk przyczynił się do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach, mobilizując młodych wyborców. – Nasza cała administracja jest tutaj, nie tylko dlatego, że kochamy Charliego jak przyjaciela, chociaż tak było, ale dlatego, że nie byłoby nas tu bez niego – mówił.
Z kolei dyrektor Wywiadu Narodowego USA Tulis Gabbard podkreślała, że „polityczni fanatycy” próbują zabijać i terroryzować swoich przeciwników, licząc, że „uciszą ich”. – Ale to zło, którego doświadczyliśmy – którego doświadczył Charlie – uwypukla ich zepsutą ideologię, ponieważ, próbując uciszyć Charliego sprawili, że jego głos jest donośniejszy niż kiedykolwiek – dodała.
W czasie uroczystości w Arizonie Kirka wspominali też przyjaciele i członkowie rodziny. Żona Kirka, Erika, przekonywała, że choć Charlie odszedł „zbyt wcześnie”, to jednak „był gotowy na śmierć”. – Opuścił ten świat, niczego nie żałując. Zrobił 100 proc. tego, co mógł zrobić każdego dnia – mówiła. Swoje wystąpienie rozpoczęła od spojrzenia w górę i słów „kocham cię”.
Erika wybaczyła też zabójcy jej męża, powołując się na Biblię i na to, że Jezus, wisząc na krzyżu wzywał, by wybaczyć jego oprawcom. – Mój mąż Charlie chciał ratować młodych ludzi, takich jak ten, który odebrał jego życie – podkreśliła.
