Trump zaostrza stanowisko wobec Rosji

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku opowiedział się za twardszym podejściem wobec Rosji. Oświadczył m.in., że państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Dodał też, że gospodarka Rosji znajduje się w złej kondycji. Zmiana retoryki spotkała się z aprobatą w Europie, a Zełenski uznał, że stanowiska USA i Ukrainy są bliższe niż kiedykolwiek.

Polskie firmy w projekcie atomowym

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja o wartości 192 mld zł. Polskie Elektrownie Jądrowe wybrały sześć krajowych firm, które wraz z Westinghouse przechodzą proces certyfikacji jakościowej. Amerykański partner szacuje, że elektrownia wniesie do polskiego PKB 120 mld zł w ciągu pierwszych 20 lat. Jednak – jak zauważa Budimex – konieczne są dodatkowe działania, by poszerzyć udział polskich firm w tym kluczowym projekcie.

Komisja Europejska uderza w rosyjską ropę

Ursula von der Leyen zapowiedziała nałożenie ceł na import rosyjskiej ropy. Celem jest zmuszenie Węgier i Słowacji do poszukiwania alternatywnych dostawców. Decyzja wpisuje się w coraz twardszą politykę Brukseli wobec Moskwy, a dodatkowo zyskuje poparcie Donalda Trumpa, który apelował o całkowite odcięcie się Europy od rosyjskich surowców.

Francja i Niemcy w sporze o myśliwiec

Projekt wspólnego europejskiego myśliwca ujawnia poważne napięcia pomiędzy Francją a Niemcami. Szef Dassault Aviation stwierdził, że francuski przemysł lotniczy jest w stanie samodzielnie stworzyć maszynę, bez udziału niemieckich firm. Strona niemiecka oskarża Francuzów o blokowanie dalszych prac. Choć Francja dysponuje zapleczem technologicznym, problemem może być finansowanie przedsięwzięcia.

