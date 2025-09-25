11 min. 46 sek.
Aktualizacja: 25.09.2025 07:29 Publikacja: 25.09.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku opowiedział się za twardszym podejściem wobec Rosji. Oświadczył m.in., że państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Dodał też, że gospodarka Rosji znajduje się w złej kondycji. Zmiana retoryki spotkała się z aprobatą w Europie, a Zełenski uznał, że stanowiska USA i Ukrainy są bliższe niż kiedykolwiek.
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja o wartości 192 mld zł. Polskie Elektrownie Jądrowe wybrały sześć krajowych firm, które wraz z Westinghouse przechodzą proces certyfikacji jakościowej. Amerykański partner szacuje, że elektrownia wniesie do polskiego PKB 120 mld zł w ciągu pierwszych 20 lat. Jednak – jak zauważa Budimex – konieczne są dodatkowe działania, by poszerzyć udział polskich firm w tym kluczowym projekcie.
Ursula von der Leyen zapowiedziała nałożenie ceł na import rosyjskiej ropy. Celem jest zmuszenie Węgier i Słowacji do poszukiwania alternatywnych dostawców. Decyzja wpisuje się w coraz twardszą politykę Brukseli wobec Moskwy, a dodatkowo zyskuje poparcie Donalda Trumpa, który apelował o całkowite odcięcie się Europy od rosyjskich surowców.
Projekt wspólnego europejskiego myśliwca ujawnia poważne napięcia pomiędzy Francją a Niemcami. Szef Dassault Aviation stwierdził, że francuski przemysł lotniczy jest w stanie samodzielnie stworzyć maszynę, bez udziału niemieckich firm. Strona niemiecka oskarża Francuzów o blokowanie dalszych prac. Choć Francja dysponuje zapleczem technologicznym, problemem może być finansowanie przedsięwzięcia.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
