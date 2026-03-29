Niewystarczająca ilość snu jest często bagatelizowana. Okazuje się jednak, że nieprzespane noce wywołują nie tylko zmęczenie. Według nowych badań brak snu zakłóca konkretne obwody pamięciowe w mózgu, a kofeina może być w stanie naprawić te uszkodzenia.

Niedobór snu prowadzi do zaburzeń pamięci. Potwierdzają to badania

Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Yong Loo Lin School of Medicine na Narodowym Uniwersytecie Singapuru zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Neuropsychopharmacology”. Autorzy zbadali skutki niedoboru snu w konkretnym regionie hipokampu. Ta struktura mózgu odgrywa kluczową rolę w procesach pamięci i uczenia się, a badany obszar (CA2) przyczynia się do tworzenia pamięci społecznej. Odbiera także sygnały związane z regulacją cyklu snu i czuwania.

Naukowcy zbadali, jak wpływa na mózg pięciogodzinny niedobór snu, a następnie sprawdzili, co zmienia się po podaniu kofeiny w nieograniczonych ilościach przez siedem dni. Następnie przeprowadzono pomiary elektrofizjologiczne na próbkach hipokampu, aby zbadać tzw. plastyczność synaptyczną, czyli zdolność mózgu do wzmacniania lub osłabiania połączeń między komórkami nerwowymi na podstawie doświadczenia i nauki.

Analizy wykazały, że niedobór snu zakłóca tę zdolność, osłabiając komunikację między neuronami w badanym regionie hipokampu. Zaobserwowano także wyraźne deficyty w pamięci społecznej.

Kofeina pomaga chronić pamięć. Ważne odkrycie naukowców

Jednocześnie naukowcy ustalili, że spożywanie kofeiny prowadziło do przywrócenia komunikacji synaptycznej w badanym regionie hipokampu. Deficyty pamięci społecznej zostały przywrócone, a działanie kofeiny selektywnie przywracało zaburzony obwód mózgowy, zamiast ogólnie zwiększać aktywność neuronalną. Natomiast grupa kontrolna, która nie była pozbawiona snu, nie wykazywała oznak nadmiernej stymulacji mimo podania kofeiny.

– Niedobór snu nie tylko sprawia, że jesteś zmęczony. On selektywnie zakłóca ważne obwody pamięciowe – zauważa główny autor badania dr Lik-Wei Wong. – Odkryliśmy, że kofeina może odwrócić te zakłócenia zarówno na poziomie molekularnym, jak i behawioralnym. Zdolność ta sugeruje, że korzyści płynące z kofeiny mogą wykraczać poza samo pomaganie nam w utrzymaniu czujności – dodaje naukowiec.

– Nasze odkrycia pozycjonują region hipokampu CA2 jako krytyczny węzeł łączący sen i pamięć społeczną. Badania te pogłębiają naszą wiedzę na temat biologicznych mechanizmów leżących u podstaw pogorszenia funkcji poznawczych związanych ze snem. Może to posłużyć do opracowania przyszłych metod ochrony sprawności poznawczej – podsumowuje kierownik projektu prof. Sreedharan Sajikumar.