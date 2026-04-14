Korespondencja dotyczy realizacji europejskiego nakazu aresztowania oraz ustalenia statusu prawnego osób podejrzanych, które – według dostępnych informacji – przebywają obecnie na terytorium Węgier.

Zapytanie o realizację Europejskiego Nakazu Aresztowania

W pierwszym piśmie, skierowanym do ministra sprawiedliwości Węgier, Waldemar Żurek zwrócił się o informację na temat postępów w realizacji europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Dokument został wydany przez polski sąd i przekazany stronie węgierskiej 26 lutego 2026 roku.

Minister zapytał, czy nakazowi nadano bieg oraz na jakim etapie znajduje się procedura jego wykonania. Jednocześnie wskazano, że odpowiedź przekazana przez stronę węgierską 30 marca 2026 roku została uznana za niewystarczającą. W piśmie zawarto również prośbę o potwierdzenie, czy Marcinowi Romanowskiemu przyznano status uchodźcy lub prawo azylu, a jeśli tak – kiedy zapadła taka decyzja.

Zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości

Drugie pismo, skierowane do ministra spraw wewnętrznych Węgier, zawiera szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu. Z ustaleń śledczych wynika, że wobec Zbigniewa Ziobry wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw. Obejmują one m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużycia urzędnicze, przywłaszczenie oraz usiłowanie przywłaszczenia środków publicznych w wielkich rozmiarach, a także utrudnianie postępowania karnego i ukrywanie dokumentów.

Z kolei Marcinowi Romanowskiemu przedstawiono zarzuty popełnienia 19 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień oraz nieprawidłowości związanych z dysponowaniem środkami pochodzącymi z Funduszu Sprawiedliwości. Minister poinformował również o wdrożeniu międzynarodowych poszukiwań Marcina Romanowskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, przekazanego stronie węgierskiej 27 lutego 2026 r..

Czytaj więcej Prawo na świecie Węgrzy znowelizowali prawo dla Marcina Romanowskiego Parlament Węgier przegłosował zmiany w prawie, które mają chronić Marcina Romanowskiego przed ekstradycją do Polski, gdzie grozi mu odpowiedzialnoś...

Z posiadanych przez Prokuraturę informacji wynika, że obaj podejrzani przebywają na Węgrzech i uzyskali tam prawo azylu. Waldemar Żurek zwrócił się do władz węgierskich o potwierdzenie tych informacji oraz podanie dat wydania ewentualnych decyzji.

„Ponadto w przypadku potwierdzenia uzyskania przez Zbigniewa Z. i Marcina R. prawa azylu na terytorium Węgier, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do uchylenia tych decyzji”– czytamy w komunikacie Prokuratury Generalnej.

Zapowiedź Petera Magyara ws. ekstradycji Ziobry i Romanowskiego

Główna obietnica Magyara ws. Ziobry i Romanowskiego padła jeszcze w kampanii wyborczej: – Jeśli wciąż tu będą, gdy Tisza będzie powoływać rząd, doprowadzimy do ich ekstradycji pierwszego dnia – zapowiedział wówczas. Dodał: – Myślę, że udadzą się do Mińska lub Moskwy. W tym samolocie może znajdować się ktoś jeszcze – sugerując, że problemy może mieć też sam Orbán.

Podczas pierwszej konferencji prasowej po wygranych wyborach parlamentarnych Magyar zapowiedział, że Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców i jeśli Ziobro i Romanowski pozostają jeszcze na terytorium kraju, zostaną poddani ekstradycji.