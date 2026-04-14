Podczas wystąpień poselskich w Sejmie Konrad Berkowicz z Konfederacji mówił o wojnie na Bliskim Wschodzie oraz o działaniach Izraela.

Poseł Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy

– Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie – powiedział.

Polityk zarzucił również Izraelowi stosowanie „zakazanych bomb fosforowych”, których ofiarami są przede wszystkim cywile, w tym kobiety i dzieci. – Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak – podkreślił Berkowicz, pokazując zebranym w Sejmie posłom wydrukowaną flagę Izraela, na której – zamiast gwiazdy Dawida – widniała swastyka.

W odpowiedzi na wystąpienie Berkowicza z sali plenarnej można było usłyszeć hasła takie jak „skandal”. Do zachowania polityka Konfederacji odniósł się też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreślił, że „pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione”.

Nagranie z przemówieniem Berkowicza opublikował w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, jego partyjny kolega. „Polski poseł Konrad Berkowicz porównuje zbrodnie przeciwko ludzkości Izraela do tych popełnionych przez III Rzeszę i pokazuje izraelską flagę ze swastyką. Izrael to nowa III Rzesza” – podkreślił we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Konrad Berkowicz zostanie ukarany?

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w oficjalnym oświadczeniu potępił zachowanie Konrada Berkowicza. „Tego rodzaju działania stanowią rażące naruszenie powagi Sejmu oraz zasad debaty parlamentarnej. W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm” – zaznaczył. „Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że „zachowanie to jest szczególnie oburzające w dniu Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci Holokaustu), który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu i zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów odpowiedzialności w życiu publicznym” – dodał. „Instrumentalne używanie symboliki nazistowskiej w debacie publicznej stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej wypowiedzi” – podkreślił Czarzasty w komunikacie.

Czarzasty zapowiedział także przygotowanie wniosku o ukaranie Berkowicza za naruszenie powagi Sejmu. Może wiązać się to m.in. z sankcjami finansowymi.

„Na polecenie marszałka Sejmu służby prawne Kancelarii Sejmu analizują możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” – wskazano w oświadczeniu. Chodzi o ewentualne publiczne znieważenie flagi państwa obcego i propagowanie nazizmu.

„Kancelaria Sejmu podkreśla, że Sejm RP pozostaje miejscem debaty demokratycznej, opartej na odpowiedzialności, szacunku i poszanowaniu pamięci historycznej” – zaznaczono.