Proponowane rozwiązanie zakłada głęboką ingerencję w obecny porządek ustrojowy. Chodzi przede wszystkim o „wyzerowanie” składów kluczowych instytucji, takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa, a następnie ich ponowne obsadzenie w drodze szerokiego porozumienia politycznego. Według przedstawicieli ugrupowania tylko takie rozwiązanie może zakończyć trwający od lat impas, który – ich zdaniem – grozi trwałym paraliżem państwa.

Podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Michał Wawer zapowiedział, że jego ugrupowanie jeszcze dziś wyśle pisma do Kancelarii Premiera i Prezydenta i przewodniczących klubów parlamentarnych KO i PiS, by usiąść z nimi przy wspólnym stole i zastanowić się, jak przeprowadzić skuteczny reset konstytucyjny.

Wawer zaapelował też do obywateli o wyrażenie swojego sprzeciwu wobec jałowego sporu KO i PiS o Trybunał Konstytucyjny przy okazji najbliższych wyborów.

Szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek zauważył, że od 11 lat każda kolejna władza i każda rządząca partia usiłowała zabetonować Trybunał Konstytucyjny, ignorując jego znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości.

Płaczek podkreślił, że jego partia już nie prosi, bo od lat prośby nie przynoszą skutków, ale żąda, aby strony konfliktu doprowadziły do realnego rozwiązania konfliktu.

KPRP chce, aby TK rozstrzygnął spór kompetencyjny między rządem a prezydentem

Propozycja Konfederacji pojawia się w momencie patu między Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Premiera w kwestii zaprzysiężenia sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego tylko dwoje z nich i przyjął od nich ślubowanie. Pozostała czwórka, w związku z brakiem zaproszenia, złożyła ślubowania przed notariuszem w Sejmie, składając dokument poświadczający ten akt w Kancelarii Prezydenta.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki poinformował, że zgodnie z przepisami prawa sędziowie muszą składać ślubowanie „wobec prezydenta”, więc należy uznać, że z powodu nieobecności Karola Nawrockiego w Sejmie ich ślubowanie jest nieskuteczne. Z tą opinią zgodził się prezes TK Bogdan Święczkowski, który do tej chwili nie nawiązał stosunku pracy z czworgiem sędziów, nie przyznając im ani biur, ani spraw.

Bogucki zapowiedział także, że w związku z rozbieżnymi ocenami sytuacji przez KPRP i KPRM, Kancelaria Prezydenta wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.