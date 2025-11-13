Zalecenia Marka Rubio: Wiza do USA nie dla otyłych

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe wytyczne dotyczące wizy do USA wprowadził sekretarz stanu Marco Rubio? W jaki sposób polityka imigracyjna USA powiązana jest z kwestią obciążeń publicznych?

Jakie długoterminowe cele stawia administracja Trumpa w zakresie polityki imigracyjnej?

Jakie statystyki dotyczące otyłości obecne są w społeczeństwie USA i jakie zagrożenia prognozy wskazują na przyszłość?

W jaki sposób administracja USA zamierza skoncentrować wydatki federalne na obywatelach?

Do tych zaleceń dotarł portal Politico. Rubio zalecił urzędnikom, by w przypadku wniosków o wizę brali pod uwagę otyłość obok innych schorzeń przewlekłych.

Wiza tylko dla samowystarczalnych

Wytyczne Rubia stanowią dość restrykcyjną interpretację zasady federalnego prawa imigracyjnego określanej jako przepisy dotyczące obciążenia publicznego﻿, czyli podstawy odmowy wjazdu, jeśli uznano, że kandydat prawdopodobnie będzie potrzebował w przyszłości wsparcia instytucji pomocowych, np. zasiłku Supplemental Security Income (SSI), przeznaczonego dla starszych osób z niepełnosprawnościami lub TANF – tymczasowego zasiłku dla potrzebujących rodzin.

„Samowystarczalność od dawna jest podstawową zasadą polityki imigracyjnej USA, a zasada odmawiania ze względu na obciążenia publiczne jest częścią naszego prawa imigracyjnego od ponad 100 lat” – twierdzi w zaleceniach z 6 listopada sekretarz stanu.﻿