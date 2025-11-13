Zalecenia Marka Rubio: Wiza do USA nie dla otyłych

Aktualizacja: 13.11.2025 23:02 Publikacja: 13.11.2025 21:21
Marco Rubio
Do tych zaleceń dotarł portal Politico. Rubio zalecił urzędnikom, by w przypadku wniosków o wizę brali pod uwagę otyłość obok innych schorzeń przewlekłych.
Wytyczne Rubia stanowią dość restrykcyjną interpretację zasady federalnego prawa imigracyjnego określanej jako przepisy dotyczące obciążenia publicznego, czyli podstawy odmowy wjazdu, jeśli uznano, że kandydat prawdopodobnie będzie potrzebował w przyszłości wsparcia instytucji pomocowych, np. zasiłku Supplemental Security Income (SSI), przeznaczonego dla starszych osób z niepełnosprawnościami lub TANF – tymczasowego zasiłku dla potrzebujących rodzin.
„Samowystarczalność od dawna jest podstawową zasadą polityki imigracyjnej USA, a zasada odmawiania ze względu na obciążenia publiczne jest częścią naszego prawa imigracyjnego od ponad 100 lat” – twierdzi w zaleceniach z 6 listopada sekretarz stanu.
Rubio powołuje się na dane z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, według których otyłość u dorosłych zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak nadciśnienie, problemy z oddychaniem, schorzenia gastryczne, „a wszystkie te dolegliwości mogą wymagać kosztownej, długoterminowej opieki”.
Urzędnicy wizowi zostali również poinstruowani, aby brać pod uwagę choroby układu krążenia, nowotwory i cukrzycę.
Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly powiedziała, że wytyczne te są efektem wysiłków administracji, aby skoncentrować wydatki federalne na obywatelach USA.
– Przez 100 lat polityka Departamentu Stanu obejmowała możliwość odmowy wydania wizy osobom, które stanowiłyby obciążenie finansowe dla podatników, takim jak osoby ubiegające się o publicznie finansowaną opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych i mogłyby dodatkowo uszczuplić zasoby opieki zdrowotnej obywateli amerykańskich – powiedziała. – Administracja prezydenta Donalda Trumpa w końcu w pełni egzekwuje tę politykę, stawiając Amerykanów na pierwszym miejscu.
Trump od stycznia, po powrocie do Białego Domu, dąży do znacznego ograniczenia zarówno legalnej, jak i nielegalnej imigracji do USA. Podejmuje działania w kierunku ostrzejszej interpretacji i egzekwowania obowiązujących przepisów imigracyjnych.
- Nie jest sekretem, że administracja Trumpa stawia na pierwszym miejscu interesy narodu amerykańskiego- powiedział rzecznik Departamentu Stanu, Tommy Pigott. - Wdrażamy polityki, które mają zapewnić, że nasz system imigracyjny nie będzie obciążał amerykańskich podatników – dodał.
W Stanach Zjednoczonych problem otyłości osiąga rozmiary epidemii. Według danych z 2021 roku, nadmierną masę ciała miało 15,1 mln dzieci w wieku 5-14 lat, 21,4 mln nastolatków i młodych dorosłych w wieku 15-24 lat oraz 172 mln dorosłych powyżej 25 roku życia.
Szczególnie niepokojący jest wzrost nadwagi i otyłości wśród młodych osób, wśród których niemal połowa nastolatków i młodych dorosłych boryka się z tym problemem — to wzrost o około 20 punktów procentowych względem 1990 roku. Prognozy ekspertów wskazują, że do 2050 roku. aż 80 proc. populacji USA może mieć nadmierną masę ciała, co oznacza ponad 260 mln osób.
Oznacza to wzrost ryzyka problemów zdrowotnych związanych z otyłością w całym społeczeństwie. W poszczególnych stanach odsetek osób z nadwagą jest bardzo wysoki — na przykład w Teksasie ponad połowa młodych ludzi ma problem z wagą, a w stanie Missisipi dotyczy to aż 63 proc. dziewcząt w wieku 15-24 lata.
Źródło: rp.pl, Politico
