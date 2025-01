Unia Europejska chciałaby zbudować wspólny rynek obrony

No i skoro UE ma na to wydawać wspólne pieniądze, to warto byłoby inwestować w produkcję europejską. W raporcie o konkurencyjności autorstwa byłego premiera Włoch i byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego wspomina się o tym, że między połową 2022 r. a połową 2023 r. 78 proc. całkowitej sumy wydatków na zamówienia publiczne w europejskim przemyśle obronnym trafiło do dostawców spoza UE, z czego 63 proc. do USA.

Poza długoterminowym celem budowania europejskiej bazy przemysłowej dla wojska istotne jest też zwiększenie gotowości bojowej UE już teraz, a także pomoc Ukrainie. To też są cele dyskutowane w kontekście EDIP. – No i np. Francuzi argumentują, że to jest sprzeczne. No bo jak budować bazę w długim terminie, to trzeba stawiać na producentów europejskich. A jak gotowość obronną na teraz, to kupować tam, gdzie sprzęt jest akurat dostępny – mówi nieoficjalnie dyplomata jednego z państw UE.

Francja chce wzmacniać przemysł europejski

Francja oficjalnie przekonuje, że europejski program wspierania przemysłu obronnego jest przydatny, ale nie może prowadzić do wydawania pieniędzy europejskich podatników na licencjonowaną produkcję amerykańskiego sprzętu. – To właśnie jest stawką w obecnych negocjacjach w sprawie EDIP, w których nie ustąpimy. W tej dziedzinie lepiej nie robić nic, niż zrobić coś źle – powiedział Sebastien Lecornu, francuski minister sił zbrojnych, w wypowiedzi cytowanej przez portal Politico.

Faktycznie jednak Francja ustąpiła już w negocjacjach i zgadza się, żeby 35 proc. funduszy szło na zamówienia poza UE, w czym wsparły ją Niemcy i Włochy. Chodzi teraz jednak o to, jak określać, co jest europejskie, a co nie, jak traktować produkcję licencjonowanego sprzętu (np. wyrzutni Patriot w Holandii) i wiele innych szczegółów technicznych. Ich uzgodnienie określi model rozwoju europejskiego przemysłu obronnego. I negocjacje w tej sprawie będzie prowadziła właśnie polska prezydencja.

Według KE europejska baza technologiczno-przemysłowa sektora obronnego miała obroty w wysokości ok. 70 mld euro i wyeksportowała sprzęt za ponad 28 mld euro w 2021 r., zatrudniając około 500 000 osób. Komisja chce z pomocą strategii, której elementem jest EDIP, doprowadzić do zwiększenia wartości wewnątrzunijnego handlu w tej dziedzinie do 35 proc. wartości unijnego rynku obronnego do 2030 r. oraz zwiększenia udziału produkcji europejskiej w zamówieniach państw UE do 50 proc. Celem jest także, żeby kraje UE zamawiały co najmniej 40 proc. sprzętu obronnego w sposób oparty na współpracy.