- Nie wiem, co zrobiliby przy stole negocjacyjnym... jeśli zamierzają zasiąść przy stole negocjacyjnym z zamiarem kontynuowania wojny, to po co ich tam zapraszać? – powiedział Ławrow.

Minister dodał, że Europa „miała swoją szansę” na rozwiązanie konfliktu od 2014 r. – kiedy Rosja zaanektowała Krym i wsparła prorosyjskich separatystów zbrojnych na wschodzie – i że poniosła wówczas porażkę.

Na poparcie swojej tezy o wojennych zamiarach Europy Ławrow przytoczył słowa prezydenta Finlandii Alexandra Stubba wygłoszone na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, który stwierdził o konieczności przeprowadzenia negocjacji w sprawie dozbrojenia Ukrainy.