Nadzwyczajny szczyt w Paryżu. Europejscy liderzy będą omawiać działania Donalda Trumpa ws. Ukrainy

Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, ujawnił, że to prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał nadzwyczajny szczyt, mimo że oficjalnie nie zostało to jeszcze ogłoszone. Sikorski podkreślił, że Europa musi zareagować na sposób działania Trumpa, który „rozpoznaje walką”. – Naciskasz i patrzysz, co się dzieje, a następnie zmieniasz swoją pozycję – tłumaczył.



Szczyt liderów państw europejskich w Paryżu. Odpowiedź na ruchy Donalda Trumpa

Sikorski dodał później na Twitterze, że na zaproszenie Macrona do Paryża przybędzie w poniedziałek premier Donald Tusk. „Musimy pokazać naszą siłę i jedność” – napisał. Jednak wkrótce wpis zniknął z oficjalnego konta szefa polskiej dyplomacji.

Zełenski, w przemówieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, zaapelował o stworzenie europejskiej armii, argumentując, że kontynent nie może już dłużej polegać na USA. Zwrócił także uwagę, że Ukraina nie zaakceptuje żadnych porozumień zawartych za jej plecami.

Wcześniej Trump ogłosił, że odbył długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i że negocjacje pokojowe mają rozpocząć się natychmiast. Ta nagła decyzja przypomina jego spotkanie z Putinem w Helsinkach w 2018 roku, które wywołało liczne kontrowersje. Wówczas Trump został oskarżony o bagatelizowanie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA.