Ofertę modyfikują nawet dyskonty, sieć Aldi zapowiedziała niedawno strategię upraszczania i wzmacniania portfolio marek własnych, by poprawić ich efektywność. Proces wciąż trwa – z 600 marek własnych sieć Aldi planuje docelowo mieć od 140 do 180. To nadal priorytet, firma podkreśla, iż odpowiadają one za ponad połowę sprzedaży w większości europejskich krajów.

– Marki własne są częścią naszego DNA. Dają nam możliwość wpływu na skład, pozyskanie surowca, design opakowania i co najbardziej istotne, cenę na półce dla klienta. W ten sposób realizujemy strategię osiągania najlepszego stosunku jakości do ceny – mówi Alexander Lauer, dyrektor Międzynarodowego Działu Zakupów w Grupie Aldi Nord. Sieć podkreśla, że polscy konsumenci w 2023 r. zaoszczędzili na promocjach około 164 mln zł, co stanowiło 28-proc. obniżkę od ceny regularnej. W pierwszym półroczu 2024 r. oszczędności sięgnęły już 114 mln zł – przy 31,6 proc. średniej wartości rabatu. Po ośmiu miesiącach 2024 r. aż 90,6 proc. paragonów w Aldi zawierało co najmniej jeden produkt marki własnej, a zainteresowanie nimi wzrosło o 12,2 proc. r./r.

Mniej towarów na półkach

– Dyskonty potrafią przy ograniczonym wyborze generować wysoką sprzedaż. Inne sieci też na to stawiają, wysoka rotacja to warunek pozostania na półce, inaczej znika się ze sklepu – mówi Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. – Dyskontyzacja będzie postępowała, sieci te nauczyły konsumentów, że są najtańsze, do tego są blisko ich domów. Inne sieci muszą ten model kopiować – dodaje.

Zdaniem eksperta dla konsumentów to oczywiście oznacza mniejszy wybór, ale dyskonty wyróżniają się też, np. wprowadzając linie produktów bardziej premium w okresie przedświątecznym, by choć czasowo bardziej zróżnicować ofertę.

– Marki własne stanowią w Biedronce jeden z filarów strategii rozwoju, która zakłada oferowanie produktów wyróżniających się wysoką jakością, różnorodnością, bardzo dobrym składem czy wartościami odżywczymi i atrakcyjną ceną, aby nasi klienci zawsze mieli wybór. Jesteśmy szczególnie dumni z naszych marek własnych, zwłaszcza że wiele z nich zachowuje pozycję rynkowych liderów w swojej kategorii z najwyższym udziałem rynkowym – mówi Sylwia Bucka, dyrektorka ds. rozwoju marki w sieci Biedronka. Są to przede wszystkim marki Dada w segmencie pieluszek i artykułów dla dzieci, Mleczna Dolina, Fruvita oraz Światowid w nabiale, Nasze Smaki oraz Donatello w zakresie dań gotowych oraz Go Vege w przypadku zamienników mięsa czy Go Active – linii produktów przeznaczonej dla osób aktywnych fizycznie. – Obecnie marki własne odpowiadają za ponad 40 proc. wartości sprzedaży w Biedronce i nieustannie skupiamy się na ciągłym poszerzaniu tego asortymentu, odpowiadając na dominujące na rynku w danym momencie trendy konsumenckie – dodaje.