Rzeź Woli. Co dziś wiemy o tej zbrodni?

6 sierpnia 1944 r.

Nocą z 5 na 6 sierpnia podkomendni Meyera osiągnęli skrzyżowanie ulic Wolskiej z Karolkową. Batalion SS-Hauptsturmführera Herberta Meyera tylko 6 sierpnia 1944 r. atakował przynajmniej siedem razy siłami kompanii. Atak ubezpieczały boczne uderzenia policjantów Orpo, które kończyły się pacyfikacjami warszawiaków pod ścianami ich kamienic. Po zdobyciu przez batalion Meyera barykad na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Chłodnej rozpoczęła się obrona Śródmieścia Północnego.

Powstańcom nie udało się zatrzymać Niemców na dłużej, co okazało się tragiczne dla żyjących tam warszawiaków. Policjanci prowadzili masowe egzekucje ludności cywilnej w okolicach ulic Chłodnej i Elektoralnej. Złowieszczy rozgłos zaczął otaczać żołnierzy Dirlewangera i samego dowódcę (którego nie było w Warszawie). Bezwzględność Kampfgruppe Reinefarth podczas eksterminacji mieszkańców Woli i Śródmieścia Północnego w pierwszym tygodniu walk przyczyniała się do wysokich strat bojowych tego związku taktycznego: „Wieczorem 7 sierpnia, po pokonaniu tylko 5 km, stan liczbowy tego oddziału wynosił już jedynie 40 ludzi” – sygnalizował powojenny raport śledczy. Nie mamy pewności, kto był autorem rozstrzeliwań na podwórzu dawnej szkoły Roeslerów oraz w większości kamienic przy Chłodnej. Jednocześnie spirala masakr obejmowała całe zaplecze Kampfgruppe Reinefarth oraz SS-Sdr.Rgt. Dirlewanger.

Egzekucje 6 sierpnia przeprowadzono na nieco mniejszą skalę niż dzień wcześniej, gdyż podwładni Reinefartha zaczęli ograniczać eksterminację do mężczyzn, choć nie było to regułą. Kilka tysięcy kobiet i dzieci zgromadzili na terenie kościoła św. Wojciecha (ul. Wolska 76), skąd trafiały one do 121. obozu przejściowego w Pruszkowie. Tego dnia stu mężczyzn, oczekujących na egzekucję w budynku szkoły przy ul. Sokołowskiej, utworzyło grupę kremującą ciała ofiar (Verbrennungskommando Warschau). W niewielkim stopniu za eksterminację ludności cywilnej 6 sierpnia odpowiadali żołnierze Dirlewangera. Faktycznie tyłowe i zdobyte obszary „zabezpieczali” niemieccy i austriaccy funkcjonariusze Orpo.

Nowy atak SS-Sonderregiment Dirlewanger i reszty Kampfgruppe Reinefarth spowodował wycofanie się powstańców z gmachu Sądów Grodzkich ku nowym pozycjom powstańczym w pałacu Mostowskich, Arsenale i na Starym Mieście.

7 sierpnia 1944 r.

Po ciężkich walkach trzeciego dnia od wejścia do akcji w godzinach południowych SS-Sonderregiment Dirlewanger – już w składzie dwóch batalionów, ale nadal bez swego dowódcy – przedarł się do Hal Mirowskich. Wkrótce doszło do rozstrzelania kilkunastu warszawiaków koło pałacu Lubomirskich przy ul. Zimnej – na rogu z pl. Żelaznej Bramy.

Należy podkreślić, że głównie to pododdziały policji Kampfgruppe Reinefarth eksterminowały ludność Woli oraz zdobywanych wówczas zachodnich rubieży północnego Śródmieścia. Według Marka Stroka realna liczba ofiar masowej eksterminacji ludności cywilnej Woli w dniach 5–6 sierpnia nie przekroczyła 15 tys. osób. Przebadał on podczas wieloletnich badań następujące źródła dla określenia liczby ofiar masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej w zachodniej części Starostwa Grodzkiego Warszawa-Północ (Woli): księgi parafialne urodzin, ślubów i zgonów z kościołów: św. Józefa – ul. Deotymy, św. Stanisława – ul. Bema, św. Wawrzyńca – ul. Wolska, św. Wojciecha – ul. Wolska; księgi meldunkowe poszczególnych domów na Woli zachowane w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy; kartoteki PCK i protokoły ekshumacyjne dotyczące Woli; archiwalia RGO, zawierające spisy ludności Woli wysiedlonej po powstaniu z Warszawy; zbiory Arolsen Archives oraz Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich oraz sfotografował wszystkie groby na cmentarzu wolskim. Stąd należy uznać szacunki Marka Stroka za wiążące i najbardziej wiarygodne. Dodatkowo niezależnie okazały się zbieżne z obliczeniami niemieckiego historyka Hannsa von Krannhalsa. Dotychczasowa górna granica eksterminacji ustalona na poziomie 38–70 tys. ofiar to uleganie niepotrzebnej gigantomanii, tworzonej przez przepisujących od siebie historyków. Drugim mitem, który trudno zdezawuować, to oczywiście udział Ukraińców – a nie Azerów i Rosjan – w pacyfikacji zarówno Woli, jak i Ochoty.