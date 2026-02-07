Aktualizacja: 07.02.2026 06:09 Publikacja: 07.02.2026 06:00
Naukowcy przeanalizowali wyniki badań PET mózgu kilkuset mężczyzn w średnim wieku
Badania przeprowadził zespół naukowców, którym kierowali Kyoungjune Pak i Seunghyeon Shin z Korei Południowej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „European Journal of Neuroscience”. Donosi o nich również serwis PsyPost.org poświęcony najnowszym odkryciom z zakresu psychologii i neuronauki.
Naukowcy w opisywanych badaniach postawili sobie za cel zbadanie powiązań między aktywnością neuronalną mózgu mężczyzn w średnim wieku – szacowaną na podstawie zwiększonego metabolizmu glukozy – a wykształceniem i dochodami rodziny. Zauważyli bowiem, że do tej pory wiele badań koncentrowało się na dzieciach, młodzieży i osobach starszych, a niewiele – na osobach w średnim wieku.
Naukowcy przeprowadzili retrospektywną analizę danych 473 zdrowych mężczyzn, którzy w 2013 roku przeszli program badań kontrolnych stanu zdrowia w Centrum Promocji Zdrowia Szpitala Samsung Changwon (Samsung Changwon Hospital Health Promotion Center). Następnie badacze wykluczyli pięć osób z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi i trzy osoby z nowotworami złośliwymi oraz 232 osoby, w przypadku których brakowało danych dotyczących dochodów rodziny lub poziomu wykształcenia. Ostatecznie do badania włączono 233 mężczyzn. Ponadto w badaniu uwzględniono także 232 osoby z brakującymi danymi dotyczącymi statusu społeczno-ekonomicznego w celu porównania z osobami, dla których dane te były dostępne.
Średni wiek badanych mężczyzn wynosił 43 lata, średni poziom wykształcenia – 13–14 lat. Z kolei średni dochód rodziny wynosił 61 319 dolarów.
Wspomniany program badań kontrolnych stanu zdrowia obejmował: pozytonową tomografię emisyjną (PET) mózgu, pomiary antropometryczne, ankietę dotyczącą dochodów rodziny i poziomu wykształcenia oraz pomiary poziomu stresu, lęku i depresji.
Analiza danych wykazała, że u mężczyzn w średnim wieku wyższy dochód rodzinny wiązał się ze zwiększoną aktywnością neuronalną – szacowaną na podstawie zwiększonego metabolizmu glukozy – w jądrze ogoniastym, skorupie, przednim zakręcie obręczy, hipokampie i ciele migdałowatym mózgu. Wspomniane obszary natomiast odpowiadają za kontrolowanie nagrody i stresu.
Wyniki pokazały również, że osoby o wyższych dochodach rodzinnych charakteryzowały się wyższym poziomem wykształcenia. Jednocześnie okazało się, że ten ostatni nie był związany ze zwiększoną aktywnością neuronalną w mózgu.
We wnioskach przedstawionych w artykule opublikowanym w „European Journal of Neuroscience” naukowcy zauważyli: „Dochód rodziny i poziom wykształcenia wykazują zróżnicowane powiązania z metabolizmem glukozy w mózgu u mężczyzn w średnim wieku. Dochód rodziny jest powiązany z podwyższonym metabolizmem glukozy w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie nagrody i regulację stresu, co sugeruje potencjalny związek między aktualnymi zasobami społeczno-ekonomicznymi a aktywnością neuronalną. Jednak wyniki te mają charakter przekrojowy i należy je interpretować jako asocjacyjne, a nie przyczynowe. Poziom wykształcenia nie wykazuje istotnego związku z metabolizmem glukozy w mózgu”.
Jak jednak zauważył serwis PsyPost.org, w związku z tym, że uczestnikami badania byli wyłącznie koreańscy mężczyźni w średnim wieku, nie wiadomo, w jakim stopniu otrzymane wyniki można odnieść do innych grup demograficznych i innych kultur.
