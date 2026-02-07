Badania przeprowadził zespół naukowców, którym kierowali Kyoungjune Pak i Seunghyeon Shin z Korei Południowej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „European Journal of Neuroscience”. Donosi o nich również serwis PsyPost.org poświęcony najnowszym odkryciom z zakresu psychologii i neuronauki.

Naukowcy zbadali zależność między aktywnością neuronalną mózgu a wykształceniem i zamożnością mężczyzn w średnim wieku

Naukowcy w opisywanych badaniach postawili sobie za cel zbadanie powiązań między aktywnością neuronalną mózgu mężczyzn w średnim wieku – szacowaną na podstawie zwiększonego metabolizmu glukozy – a wykształceniem i dochodami rodziny. Zauważyli bowiem, że do tej pory wiele badań koncentrowało się na dzieciach, młodzieży i osobach starszych, a niewiele – na osobach w średnim wieku.

Naukowcy przeprowadzili retrospektywną analizę danych 473 zdrowych mężczyzn, którzy w 2013 roku przeszli program badań kontrolnych stanu zdrowia w Centrum Promocji Zdrowia Szpitala Samsung Changwon (Samsung Changwon Hospital Health Promotion Center). Następnie badacze wykluczyli pięć osób z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi i trzy osoby z nowotworami złośliwymi oraz 232 osoby, w przypadku których brakowało danych dotyczących dochodów rodziny lub poziomu wykształcenia. Ostatecznie do badania włączono 233 mężczyzn. Ponadto w badaniu uwzględniono także 232 osoby z brakującymi danymi dotyczącymi statusu społeczno-ekonomicznego w celu porównania z osobami, dla których dane te były dostępne.

Średni wiek badanych mężczyzn wynosił 43 lata, średni poziom wykształcenia – 13–14 lat. Z kolei średni dochód rodziny wynosił 61 319 dolarów.