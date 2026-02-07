Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy bogactwo widać w mózgu? Przedstawiono wyniki badań

Koreańscy naukowcy przeprowadzili badania, które dowiodły, że zamożniejsi mężczyźni w średnim wieku wykazują wyższy metabolizm glukozy w obszarach mózgu odpowiedzialnych za kontrolowanie nagrody i stresu. Jednocześnie okazało się, że istotnego związku ze wspomnianym metabolizmem nie ma natomiast poziom wykształcenia.

Publikacja: 07.02.2026 06:00

Naukowcy przeanalizowali wyniki badań PET mózgu kilkuset mężczyzn w średnim wieku

Naukowcy przeanalizowali wyniki badań PET mózgu kilkuset mężczyzn w średnim wieku

Foto: Gorodenkoff / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Badania przeprowadził zespół naukowców, którym kierowali Kyoungjune Pak i Seunghyeon Shin z Korei Południowej. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „European Journal of Neuroscience”. Donosi o nich również serwis PsyPost.org poświęcony najnowszym odkryciom z zakresu psychologii i neuronauki.

Naukowcy zbadali zależność między aktywnością neuronalną mózgu a wykształceniem i zamożnością mężczyzn w średnim wieku

Naukowcy w opisywanych badaniach postawili sobie za cel zbadanie powiązań między aktywnością neuronalną mózgu mężczyzn w średnim wieku – szacowaną na podstawie zwiększonego metabolizmu glukozy – a wykształceniem i dochodami rodziny. Zauważyli bowiem, że do tej pory wiele badań koncentrowało się na dzieciach, młodzieży i osobach starszych, a niewiele – na osobach w średnim wieku.

Czytaj więcej

Dane pokazują, że młodsi respondenci odczuwają więcej entuzjazmu i mniej lęku, gdy myślą o pieniądza
Styl życia
Pokolenie Z inaczej niż starsi układa swoje życie finansowe. „Nie startują z pozycji siły”

Naukowcy przeprowadzili retrospektywną analizę danych 473 zdrowych mężczyzn, którzy w 2013 roku przeszli program badań kontrolnych stanu zdrowia w Centrum Promocji Zdrowia Szpitala Samsung Changwon (Samsung Changwon Hospital Health Promotion Center). Następnie badacze wykluczyli pięć osób z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi i trzy osoby z nowotworami złośliwymi oraz 232 osoby, w przypadku których brakowało danych dotyczących dochodów rodziny lub poziomu wykształcenia. Ostatecznie do badania włączono 233 mężczyzn. Ponadto w badaniu uwzględniono także 232 osoby z brakującymi danymi dotyczącymi statusu społeczno-ekonomicznego w celu porównania z osobami, dla których dane te były dostępne.

Średni wiek badanych mężczyzn wynosił 43 lata, średni poziom wykształcenia – 13–14 lat. Z kolei średni dochód rodziny wynosił 61 319 dolarów.

Reklama
Reklama

Wspomniany program badań kontrolnych stanu zdrowia obejmował: pozytonową tomografię emisyjną (PET) mózgu, pomiary antropometryczne, ankietę dotyczącą dochodów rodziny i poziomu wykształcenia oraz pomiary poziomu stresu, lęku i depresji.

Wykształcenie to nie wszystko. Zaskakujące wyniki badań nad aktywnością mózgu mężczyzn

Analiza danych wykazała, że u mężczyzn w średnim wieku wyższy dochód rodzinny wiązał się ze zwiększoną aktywnością neuronalną – szacowaną na podstawie zwiększonego metabolizmu glukozy –  w jądrze ogoniastym, skorupie, przednim zakręcie obręczy, hipokampie i ciele migdałowatym mózgu. Wspomniane obszary natomiast odpowiadają za kontrolowanie nagrody i stresu.

Wyniki pokazały również, że osoby o wyższych dochodach rodzinnych charakteryzowały się wyższym poziomem wykształcenia. Jednocześnie okazało się, że ten ostatni nie był związany ze zwiększoną aktywnością neuronalną w mózgu.

We wnioskach przedstawionych w artykule opublikowanym w „European Journal of Neuroscience” naukowcy zauważyli: „Dochód rodziny i poziom wykształcenia wykazują zróżnicowane powiązania z metabolizmem glukozy w mózgu u mężczyzn w średnim wieku. Dochód rodziny jest powiązany z podwyższonym metabolizmem glukozy w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie nagrody i regulację stresu, co sugeruje potencjalny związek między aktualnymi zasobami społeczno-ekonomicznymi a aktywnością neuronalną. Jednak wyniki te mają charakter przekrojowy i należy je interpretować jako asocjacyjne, a nie przyczynowe. Poziom wykształcenia nie wykazuje istotnego związku z metabolizmem glukozy w mózgu”.

Jak jednak zauważył serwis PsyPost.org, w związku z tym, że uczestnikami badania byli wyłącznie koreańscy mężczyźni w średnim wieku, nie wiadomo, w jakim stopniu otrzymane wyniki można odnieść do innych grup demograficznych i innych kultur.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Korea Południowa Seul mężczyzna
Seks jako sposób na uniknięcie konfliktu zamiast zmniejszyć stres, może go podwyższyć
Psychologia
Czy zbliżenie uwalnia od stresu? Są nowe badania
ADHD coraz częściej diagnozowane. Epidemia, a może moda? Lekarz odpowiada
Psychologia
ADHD coraz częściej diagnozowane. Epidemia, a może moda? Lekarz odpowiada
Izraelscy badacze przeanalizowali dokumentację setek tysięcy pacjentów, sprawdzając, czy problemy ze
Psychologia
ADHD częściej u osób z zaburzeniami widzenia? Oto, co pokazało badanie izraelskich naukowców
Anna Dudzińska
Psychologia
Co po diagnozie ADHD? „Bez tego łatwo utknąć na etapie samej ulgi”. Psycholog Anna Dudzińska wyjaśnia
W zestawie znajdują się przedmioty angażujące różne zmysły i ukierunkowane na regulację emocji.
Psychologia
W Estonii opracowano „safe box” dla młodych w kryzysie emocjonalnym
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama