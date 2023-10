- Dużo się stało złego, w ciągu ośmiu lat, dużo było skumulowanej złości, którą ludzie przekuli w głos. 10 mln ludzi pomyślało, że ich głos ma znaczenie, zobaczyli, że karta do głosowania, krzyżyk, to oręż w walce wyborczej - przekonywał Tomczyk.



Cezary Tomczyk: Rząd stracił mandat społeczny

A czy wiceprzewodniczący PO nie obawia się, że PiS zgromadzi jednak większość w parlamencie?



- Ja takiego scenariusza na tę chwilę nie widzę - odparł dodając jednak, że trzeba poczekać na ostateczne wyniki wyborów podane przez PKW.



Czytaj więcej Wybory Badanie exit poll: Opozycja zmobilizowała niegłosujących w 2019 roku Z badania exit poll przygotowanego przez Ipsos po wyborach do Sejmu i Senatu z 15 października wynika, że najskuteczniej wyborców, którzy nie głosowali w 2019 roku, mobilizowała Koalicja Obywatelska.

- PiS na pewno zrobi wszystko, by władzę utrzymać. Ale tutaj przemówił naród. To są wielkie słowa, ale one są absolutnie prawdziwe. Naród powiedział, że nie chce rządów PiS-u, że opozycja powinna mieć większość w tym parlamencie. Ja mam apel do rządu PiS-u, do premiera Mateusza Morawieckiego, aby w związku z tym, że rząd stracił mandat społeczny, aby nie podejmował żadnych kontrowersyjnych decyzji w ciągu najbliższych dni i tygodni, aby zmiana władzy mogła się odbyć z klasą - stwierdził.



- Nie mam żadnych wątpliwości, że koalicja KO, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Nowej Lewicy dojdzie do skutku. To jest naturalna koalicja, na którą Polacy czekali, na którą oddali swój głos - mówił też Tomczyk.