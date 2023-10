Wybory pokazały, że anty-PiS to za mało

Rację mieli odsądzani od czci i wiary symetryści: anty-PiS to za mało, polityka powinna być konfrontacją programów, siła demokracji polega na różnorodności. Polska potrzebuje depolaryzacji i debaty publicznej, by rozwiązać swoje problemy. Wygląda więc na to, że stara gwardia publicystów mocno się pomyliła – czy wyciągnie wnioski? Jakoś nie zrobiła tego od 2015 roku.

Społeczny mandat PiS jest wciąż potężny: po ośmiu latach poparcie dla partii rządzącej nie spada poniżej 30 proc

Czekając na oficjalne wyniki, przyjmijmy, że koniec końców PiS znajdzie się w opozycji, bo choć prezydent wciąż może mu powierzyć misję tworzenia rządu, to PiS nie da rady uciułać sejmowej większości. Ale należy założyć, że po pierwsze, PiS będzie opozycją silniejszą i o wiele bardziej skorą do nauki niż ta, którą obserwowaliśmy przez osiem lat. Po drugie, społeczny mandat PiS jest wciąż potężny: po ośmiu latach poparcie dla partii rządzącej nie spada poniżej 30 proc. – to fenomen nie do zlekceważenia i wynik, którego nie osiągnęła po 1989 roku żadna inna partia. Rację ma prezydent Aleksander Kwaśniewski, który komentując wyniki exit poll w TVN24 podkreślił, że należy uważnie wysłuchać milionów wyborców PiS, starając się dobrze zrozumieć ich problemy.

PiS w każdej chwili może wrócić do wzmocniony

Pierwszy i drugi punkt spina zresztą wypowiedź Adriana Zandberga, który zwrócił uwagę na to, że nie należy popełnić błędów, które wcześniej dały PiS władzę. Prawica w każdej chwili przecież może wrócić wzmocniona – opozycja może przecież pogrążyć się w konfliktach i jej rząd (o ile taki w ogóle powstanie) się rozsypie albo niestety zrobi to, przed czym przestrzega Zandberg. Bo jeśli Szymon Hołownia już w wyborczy wieczór mówi o „rozdawnictwie”, które należy zatrzymać, to trudno ryzyko powtórzenie poprzednich błędów wydaje się bardzo realne…

Utopijne byłoby złożenie, że odtąd politycy opozycji będą się ze sobą we wszystkim zgadzać. Ba, byłoby to wręcz szkodliwe. Ale politycy opozycji muszą zrozumieć wreszcie rzecz absolutnie podstawową: Polska i jej społeczeństwo wraz ze swoimi aspiracjami bardzo się przez ostatnie osiem lat zmieniły. Polacy nie chcą powrotu polityki sprzed 2015 roku.