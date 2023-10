Portal Politico: Donald Tusk zamierza zakończyć rządy populistów

"Partie opozycyjne są na dobrej drodze do wygrania wyborów parlamentarnych w Polsce - potencjalnie kończąc ośmioletnie rządy chrześcijańsko-narodowej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Jarosława Kaczyńskiego" - informuje portal Politico.

Reklama

Reklama

"PiS zaangażował przed wyborami wszystkie środki państwowe i kontrolowane przez państwo media. Choć zakończy wybory na pierwszym miejscu, to nie będzie w stanie stworzyć rządu nawet ze skrajnie prawicową Konfederacją" - czytamy.

BBC: Spodziewane polityczne trzęsienie ziemi cieszy Brukselę

Po latach alienacji i wrogości, polska centrowa opozycyjna Koalicja Obywatelska ma proste przesłanie dla Brukseli: "My, piąty co do wielkości kraj w UE, wróciliśmy!" - informuje BBC.

"Fakt, że na czele partii stoi były szef Rady Europejskiej Donald Tusk sprawia, że UE im wierzy" - czytamy.