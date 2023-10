Szczerba skomentował pierwsze wyniki badań exit poll i late poll, z których wynika, że opozycja ma stabilną większość w parlamencie (248 mandatów).

Wybory 2023. Michał Szczerba: Mamy ponad 11 mln głosów

- W tych wyborach chodziło o stworzenie większościowej kolacji rządowej. Ten cel został osiągnięty w stu procentach. KO dostała wynik powyżej 30 proc. Cieszy mnie również, że fantastyczne wyniki dostali nasi przyjaciele z Trzeciej Drogi i Lewicy. Mamy ponad 11 milionów głosów, co pozwoli nam na stworzenie rządu. Mamy sto konkretów na pierwsze sto dni, do których dołączymy tematy ważne dla Trzeciej Drogi i Lewicy - podkreślił polityk.

Zdaniem posła, "nastroje wyborcze na wczorajszym wieczorze wyborczym PiS-u pokazały jednoznacznie, że to pożegnanie z władzą tej partii".

- Jeżeli ktokolwiek będzie próbował opóźniać i ingerować w wolę społeczeństwa, poniesie dotkliwe konsekwencje karne. Potencjalna koalicja PiS-u i PSL-u to myślenie życzeniowe (Jarosława) Kaczyńskiego, który jak najszybciej powinien posprzątać swoje biurko. Jeżeli prezydent wejdzie w proces przedłużania agonii tej władzy i będzie opóźniać przejęcie władzy przez demokratyczną koalicje, to historia i społeczeństwo go oceni. Andrzej Duda powinien powierzyć misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania z koalicji większościowej. Bardzo wierzę w to, że nasze środowiska wykażą się gigantyczną odpowiedzialnością za Polskę i przyszłość - zaznaczył parlamentarzysta.