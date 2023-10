Już po konferencji PKW doszło do incydentu w jednym z lokali wyborczych w woj. podlaskim, w Sokółce, gdzie mężczyzna wyniósł z lokalu wyborczego karty do głosowania. Trafił do aresztu.



Choć wyniki wyborów poznamy najprawdopodobniej dopiero we wtorek, tuż po godzinie 21, pracownia IPSOS przedstawi pierwsze wyniki exit poll, które przygotuje dla TVN, Polsatu i TVP.

Badanie przeprowadzi 1850 ankieterów przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Osoby ankietowane zostaną poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety.



Na podstawie ankiet, po zakończeniu ciszy wyborczej, IPSOS przedstawi procentowe poparcie dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podział mandatów i frekwencję.



Badania exit polls, choć bardziej wiarygodne niż przedwyborcze sondaże, są obaczone błędem do 2 proc.