Marek Suski: Będziemy naprawdę demokratyczną opozycją

W niedzielnych wyborach do Sejmu najwięcej głosów (35,38 proc. po zliczeniu danych z 99,99 proc. obwodów głosowania) uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będzie ono miało większości w Sejmie. Koalicję rządową może sformować za to dotychczasowa opozycja - Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, startujące w wyborach w ramach wspólnego komitetu Trzecia Droga.

- Jest tylko jedno ugrupowanie z którym PiS może wejść w koalicję - przyznał Marek Suski w programie „Jedziemy” w TVP Info. - Co do innych ugrupowań, jak słyszeliśmy po zwycięstwie skandowali, że nas kochają, z tym że taką miłością patologiczną. To będzie to bardzo trudne – ocenił, pytany o szanse na sformowanie przez PiS koalicji i dalsze rządzenie.

Jaki wynik w Radomiu uzyskał Marek Suski

- Jeszcze oczywiście przed nami czas. Być może zdarzy się jakieś otrzeźwienie wśród niektórych na opozycji. Natomiast rzeczywiście będziemy najprawdopodobniej naprawdę demokratyczną opozycją - zapowiedział polityk PiS.



W swoim okręgu (nr 17, radomskim) Marek Suski zebrał prawie 38 tys. głosów i uzyskał indywidualnie najlepszy wynik. W okręgu odsetek głosujących na PiS wyniósł niemal 50 proc. Zjednoczona Prawica będzie miała z Radomia sześciu posłów z dziewięciu ogółem.