MF podało z opóźnieniem dane o stanie budżetu. Skok wydatków i kosztów długu

Ministerstwo Finansów przedstawiło we wtorek, 17 października, informacje o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień. Na te dane trzeba było czekać dłużej niż zwykle, w zasadzie powinny one być znane do końca września, ale z niewiadomych powodów MF wydłużyło termin ich publikacji.

Deficyt w górę

Trudno powiedzieć, czy resort miał coś do ukrycia. Deficyt w budżecie państwa zwiększył się do 16,6 mld zł po sierpniu wobec 13,1 mld zł po lipcu, co było jednak do przewidzenia. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą budżetową, limit deficytu na cały 2023 r. to aż 92 mld zł.

Łączne dochody budżetu w okresie styczeń – sierpień 2023 r. wyniosły 373,8 mld zł i były wyższe o 28,7 mld zł (tj. 8,3 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Z tytułu podatków udało się zebrać 328,5 mld zł, czyli o 13,1 mld zł (o 4,1 proc.) więcej niż rok wcześniej. Przy czym dochody z VAT wzrosły o 6,5 proc. do 160,9 mld zł, mimo obowiązywania tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżonej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Akcyza przyniosła budżetowi o 4,8 proc. więcej niż rok wcześniej (54,6 mld zł), a CIT – o 8,7 proc. więcej (54,1 mld zł).