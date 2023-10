Pistacje, Kokosanki, Konfitury - bazarek, czyli cisza wyborcza na platformie X

Zgodnie z prawem od północy 14 października do momentu zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych obowiązuje cisza wyborcza co oznacza, że w tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, ani m.in. podawać żadnych sondażowych wyników. Za złamanie tego ostatniego zakazu grozi kara nawet do miliona złotych.



Przepisy o ciszy wyborczej są jednak regularnie obchodzone w internecie, gdzie funkcjonuje tzw. bazarek - internauci podają orientacyjne wyniki głosowania (mniej lub bardziej wiarygodne) maskując nazwy partii nazwami różnych produktów żywnościowych, a poparcie podając w formie cen za te produkty.

I tak w czasie wyborów z 15 października PiS określano najczęściej mianem "Pistacji" lub "paczki pistacji".



KO funkcjonowała jako "Kokosanki", "Poziomki", "Kiszone ogórki" lub "Konwalie".