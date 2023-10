Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne: Polacy wybierają Sejm i Senat 15 października w Polsce odbywają się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Lokale wyborcze otwarto o godzinie 7.

- Chciałem podziękować naszym wyborcom, bo jest ich około 8 milionów. To bardzo podobna liczba, do tego, co zdobyliśmy w 2019 roku. To rekordowa liczba. Bardzo dziękuję wszystkim. To historyczne zwycięstwo, bo żadnej partii w czasach III RP wygrać trzeci raz z rzędu. Na pewno tego zaufania nie zawiedziemy - powiedział w rozmowie z Polsat News Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: Po raz kolejny pokonaliśmy PO

- Nie wiem co to za pojęcie opozycja demokratyczna, ponieważ są tam liczne partie. Pewne działania, zniechęcania do referendum, kojarzy mi się z antydemokratycznością - mówił premier.

- Z każdym jesteśmy gotowi rozmawiać. Zobaczymy jak się ukształtuje ostateczna liczba mandatów. Najważniejsze jest to, że zgodnie z regułami demokracji, ale to decyzja pana prezydenta, powierzy utworzenie rządu zwycięskiej partii, a my podejmiemy próbę zbudowania większości parlamentarnej - zapowiedział Morawiecki.