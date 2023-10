Wybory 2023. Doniesienia o problemach z dostępem do aplikacji mObywatel

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła na konferencji prasowej, że nie miała informacji o problemach z aplikacją mObywatel. Dodała, że wyborcy mają szeroki wachlarz możliwości i mogą potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego, paszportu czy legitymacji studenckiej.

Wybory parlamentarne 2023

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uprawnionych jest ponad 29 mln wyborców. Głosowanie odbywa się w ponad 31 tys. obwodów głosowania. W lokalu wyborczym można odebrać trzy karty do głosowania: w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz referendalną.

Wyborcy nie mają obowiązku pobierania wszystkich kart do głosowania. Każdy wyborca samodzielnie może zdecydować o udziale we wszystkich bądź tylko w części głosowań.

By oddać poprawny głos w przypadku głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy nazwisku wybranego kandydata (co najmniej dwie przecinające się linie wewnątrz kratki).

Z kolei w referendum można odpowiedzieć na jedno z czterech pytań poprzez postawienie znaku X (jak wyżej) przy odpowiedzi "TAK" lub "NIE".

Do zakończenia głosowania w Polsce trwa cisza wyborcza. Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara w wysokości do 1 mln zł.