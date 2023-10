Wybory 2023. Cezary Tomczyk: Jaki jest sens dawać możliwość stworzenia rządu komuś, kto wiadomo, że rządu nie stworzy?

Wiceszef PO został zapytany także, czy prezydent Duda powinien powierzyć misję tworzenia rządu opozycji. - Wystarczy wejść na stronę kancelarii prezydenta, żeby znaleźć tam komunikat, który wisi pewnie od kilku lat. On mówi wprost, że prezydent, powierzając misję tworzenia rządu premierowi, musi się liczyć się z tym, że ten premier musi mieć większość w parlamencie - powiedział był Cezary Tomczyk. - Bo jaki jest sens dawać możliwość stworzenia rządu komuś, kto wiadomo, że rządu nie utworzy? To odpowiedzialność prezydenta i mam nadzieję, że prezydent stanie na wysokości zadania - dodał.

Jak zaznaczył Tomczyk, "opozycja wygrała w Polsce wybory”. - Trzy partie będą tworzyły rząd. Prezydent, który stoi na straży konstytucji, powinien uszanować ten wybór, bo to jest wybór Polaków – nie Morawieckiego, Kaczyńskiego czy Dudy, lecz suwerena. I trzeba suwerena wysłuchać - podkreślił. - Pamiętajmy, kto ma świeższy mandat od wyborców. Tutaj rozwiązanie narzuca się samo. To jest odświeżany nowy, demokratyczny mandat i pan prezydent Duda, będąc wyrazicielem woli narodu, powinien robić wszystko, by współpraca z nowym rządem była jak najlepsza. I on nie robi tutaj nikomu łaski – to jest jego obowiązek jako głowy państwa, bo władze publiczne mają obowiązek współdziałać dla dobra obywateli - zaznaczył Tomczyk.

Wiceszef PO: Blokowanie większości inicjatyw nowego rządu nie jest w interesie Andrzeja Dudy

Zdaniem wiceszefa PO, „blokowanie większości inicjatyw nowego rządu byłoby głęboko nie w interesie prezydenta Andrzeja Dudy”. - Powinien myśleć o przyszłości i tym, jak się skończy jego kariera. Gdybym był prezydentem, to bym to sobie gruntownie przemyślał - stwierdził Tomczyk. - Kwestia przejścia do historii też ma znaczenie. Nie będzie miał za chwilę tarczy w postaci na przykład mediów, które są tubą propagandową jednej partii. Nie będzie miał elementów, które są dziś zbroją tej władzy - dodał. - Będzie odkażony w swoim jestestwie. Powinien stanąć na wysokości zadania, bo to jest w interesie jego i państwa polskiego - podkreślił polityk.

Cezary Tomczyk mówił także o najważniejszych rzeczach, które według niego są sprawami, które trzeba jak najszybciej rozstrzygnąć. - Pierwsza sprawa to kwestia środków z KPO i współpraca z Unią Europejską. Druga sprawa to jest kłamstwa i propaganda, czyli TVP. I trzecia sprawa – kwestia odpowiedzialności i rozliczeń za to, co się działo w państwie przez ostatnie osiem lat - zaznaczył wiceszef PO.