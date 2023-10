Kiedy można powtórzyć referendum?

Kiedy Sąd Najwyższy uzna, że referendum jest nieważne i należy je powtórzyć je w jednym lub w kilku obwodach głosowania. Ustawa milczy o powtórzeniu całego referendum jeśli sąd N uznałby je za nieważny. Na tej podstawie referendum może być ponownie zarządzone.

Kiedy więc referendum może być nieważne?

- Kiedy Sąd Najwyższy uzna, że doszło do takiej skali złamania prawa, że wypacza to wynik referendum. Moim zdaniem taką przesłanką może być np. brak tajności głosowania w niedzielnym referendum. Uważam, że powołując się na taką przesłankę można by to referendum próbować unieważnić. Mam świadomość, że Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym uznał, że tajność głosowania w referendum nie została złamana. W prawniczym obiegu funkcjonuje jednak wiele odmiennych opinii. Jeśli od obywatela oczekuje się deklaracji politycznej którą następnie członek komisji notuje w rubryce przy naszym nazwisku można to uznać za naruszenie tajności głosowania – mówi Rzeczpospolitej prof. Urbaniak.

Dlaczego w podczas wyborczej nie podawano cząstkowych wyników frekwencji w referendum? PKW przyjęła taką wykładnię. Jej zdaniem takie dane zostały objęte ciszą wyborczą ponieważ frekwencja w referendum jest wiążąca.