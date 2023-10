PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów. Znamy posłów i senatorów

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc, zaś w wyborach do Senatu - 74,31 proc. PKW podała, że w wyborach do Sejmu oddano 21 596 674 głosy. W wyborach do Senatu oddano 21 402 998 głosów.

Wyniki wyborów do Senatu

W wyborach do Senatu kandydaci PiS uzyskali 7 449 875 głosów, czyli prawie 35 proc. wszystkich oddanych. Na kandydatów KO oddano 6 187 295 głosów (prawie 29 proc.), Na kandydatów Trzeciej Drogi - 2 462 360 głosów (11,5 proc.), a na kandydatów Lewicy - 1 131 639 głosów (ponad 5 proc.). To przedstawiciele tych komitetów wejdą do Senatu, oprócz kandydatów niezależnych, uczestniczących w Pakcie Senackim.

Najwięcej kandydatów wprowadziła do Senatu Koalicja Obywatelska - 41. Drugą najliczniejszą grupą w Senacie będą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zjednoczona Prawica będzie miała 34 reprezentantów w izbie wyższej. Trzecia Droga będzie miała 11 senatorów, Nowa Lewica - 9. Do Senatu weszło też pięciu kandydatów, którzy o mandat ubiegali się startując z własnych komitetów w ramach Paktu Senackiego.

Apel Donalda Tuska do prezydenta Andrzeja Dudy

Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, która w przypadku utworzenia koalicji może wraz z Trzecią Drogą i Lewicą utworzyć rząd, zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o "szybkie decyzje" po wyborach.