Ale na Nowogrodzkiej nie było nastroju triumfu, a politycy PiS zaczęli się zastanawiać, jakie decyzje w kampanii były dobre, a jakie – mniej trafione.

Kto sformuje rząd? Pierwszy ruch należy do prezydenta

Co dalej? Gdy PKW poda wyniki, ruszy na dobre polityczna układanka. Pierwszy ruch – zgodnie z konstytucją – będzie należał do prezydenta. – Zwyczajem do tej pory w Polsce zawsze było, że zwycięskie ugrupowanie otrzymywało mandat do tego, by formułować rząd; nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło – mówił Andrzej Duda kilka dni temu w Polsat News.

Czytaj więcej Wybory Przedstawiciel kancelarii prezydenta mówi komu Duda powierzy misję tworzenia rządu - Jest takie środowisko polityczne Polsce, które w ciągu dziewięciu lat wygrywa osiem wyborów z rzędu. To jest dziś fakt numer jeden - mówił w TVN24 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin.

Co to oznacza? Nasi rozmówcy zarówno z PiS, jak i opozycji, spodziewają się, że dojdzie do próby stworzenia rządu przez PiS w pierwszym konstytucyjnym kroku, przez próbę szukania większości w nowym Sejmie. W kuluarach już przed podaniem wyniku exit poll mówiło się, że PiS będzie grało na przeciągnięcie części posłów PSL. Ludowcy wielokrotnie przed wyborami deklarowali, że nie ma mowy o współpracy z PiS.

Zanim jednak dojdzie do próby powołania rządu w pierwszym konstytucyjnym kroku, Sejm będzie musiał wybrać marszałka. To będzie pierwszy sprawdzian dla nowej sejmowej większości. Wcześniej politycy Konfederacji deklarowali, że ich kandydatem będzie Krzysztof Bosak. Ale w obliczu słabego wyniku tego ugrupowania nic nie wskazuje na to, by ta deklaracja miała dziś jakiekolwiek znaczenie.

Prezydent ma teraz 30 dni na zwołanie posiedzenia Sejmu. Później – 14 dni na wskazanie kandydata na premiera, który z kolei ma 14 dni na zdobycie wotum zaufania.