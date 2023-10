- Częściowe wyniki głosowania w wyborach do Sejmu z godziny 9:50. Dane z 8 995 obwodów na 31 497 obwodowych komisji wyborczych, to jest 28,56 proc. wszystkich obwodowych komisji - mówił Marciniak.



Reklama

Reklama

Przewodniczący PKW podaje cząstkowe wyniki wyborów: Frekwencja 71,99 proc.

- Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach w tych obwodach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców wyniosła 6 642 920 osób. W obwodach, z których otrzymano dane oddano 4 782 539 głosów co stanowi 71,99 proc. liczby uprawnionych do głosowania - mówił przewodniczący PKW.



Czytaj więcej Wybory Badanie late poll: Opozycja wygrała, ale weta prezydenta nie odrzuci Wyniki badania late poll wskazują, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą dysponować bezwzględną większością w Sejmie, ale nie będą mogły odrzucać prezydenckiego weta.

- To co mówiliśmy wczoraj, że będzie rekord frekwencji, ziściło się - dodał (przed tegorocznymi wyborami wyborami parlamentarnymi z największą frekwencją po 1989 roku były częściowo wolne wybory z 4 czerwca 1989 roku - frekwencja wyniosła wówczas 62,7 proc.) - dodał.