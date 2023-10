Arłukowicz odniósł się także do rekordowej frekwencji wyborczej oraz tego, że w niektórych miastach z powodu dużego zainteresowania głosowanie kończyło się kilka godzin później. - To są rzeczy niebywałe. Oni zdewastowali właściwie każdy fragment życia publicznego, w tym także funkcjonowanie PKW, które zawiodło na całej linii. Jeśli ludzie głosowali o 2 w nocy, stali po kilka godzin na zimnie i deszczu, brakowało kart - to znaczy, że to było po prostu źle przygotowane - ocenił polityk.

Arłukowicz: Wierzę, że nikomu z opozycji nie przyjdzie do głowy pomysł współpracy z Kaczyńskim

W rozmowie z RMF FM europoseł Platformy Obywatelskiej został pytany także, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało wyciągać parlamentarzystów z innych partii, by stworzyć rząd. - Z całą pewnością tak będzie - stwierdził Arłukowicz. - Oni są specjalistami w takim handlowaniu, namawianiu, sprzedawaniu, politycznym szantażowaniu. Ten teatrzyk rozpocznie się już dziś, jutro - mówił europoseł Platformy Obywatelskiej. Wierzę też głęboko, że nikomu z opozycji nie przyjdzie do głowy żaden pomysł współpracy z Kaczyńskim - dodał. - 8 lat pokazało, że to jest człowiek, który po pierwsze dewastuje swoich partnerów, po drugie nie ma na celu dobra obywateli. Uważam, że Jarosław Kaczyński ma na celu dobro swojego środowiska politycznego. I to nas cywilizacyjnie różni. Bo my chcemy naprawić Polskę, a on chce utrzymać władzę - zaznaczył.

Wybory 2023. Bartosz Arłukowicz: To koniec Zjednoczonej Prawicy. Nie przetrwa w całości na opozycji

Arłukowicz mówił także o politycznym rozliczeniu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, tego oczekują obywatele. - To było najczęstsze pytanie. Na każdym spotkaniu było oczekiwanie na to ze strony naszych rozmówców: damy wam głos, zaufamy wam, ale macie ich rozliczyć. Oczekujemy od was rozliczenia wszystkich tych, którzy kradli i łamali w Polce prawo - stwierdził. - To oczekiwanie powszechne, od małej wioski po wielkie miasta, od osób starszych po ludzi młodych. Właściwie każde środowisko tego oczekuje, oczekiwało i jestem przekonany, że będzie oczekiwało - dodał Arłukowicz. Jak zaznaczył, to jest już koniec Zjednoczonej Prawicy, bo nie przetrwa ona w całości na opozycji. - Ich potęga kruszy się każdego dnia. Kiedy patrzyłem na Jarosława Kaczyńskiego, to wiem, że to nie będzie potężna opozycja. To będzie kruszejąca, skłócona, walcząca ze sobą opozycja i to będzie opozycja, która nie przetrwa tej kadencji w mojej ocenie w stanie jedności. Uważam, że nadchodzi koniec tzw. Zjednoczonej Prawicy - powiedział Arłukowicz.