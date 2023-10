Czy PiS będzie próbował utworzyć rząd?



- Czekamy na oficjalne wyniki PKW, one mogą zwiększyć i to znacznie nadzieje nasze na przedłużenie rządów. Po drugie będziemy czekać na zgodne z demokratycznym obyczajem powierzenie przez prezydenta misji tworzenia rządu ugrupowaniu, które zdobyło najwięcej mandatów, czyli nam - odpowiedział europoseł.



- Sytuacja jest dynamiczna, dane, które spływają na temat wyborów powodują, że jesteśmy w nastrojach radośniejszych, niż byliśmy wczoraj - mówił o cząstkowych wynikach podawanych przez PKW Czarnecki.



Wybory 2023: Ryszard Czarnecki wskazuje co sprawiło, że PiS nie uzyskał lepszego wyniku

- Mamy szansę, zobaczymy jak dużą, rządzić po raz trzeci, co się jeszcze nie zdarzyło w historii współczesnej Polski, myślę o systemie demokratycznym. Wynik mógł być lepszy, gdybyśmy wcześniej zareagowali na kwestie związane z - mówiąc szeroko - ukraińskim zbożem, to jest szereg rzeczy związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. A po drugie myślę też, że emocje związane z kwestiami aborcyjnymi też podgrzały pewne emocje i to był pewien wehikuł polityczny dla opozycji - ocenił.



Czarnecki mówił też, że wewnętrzne sondaże PiS dawały tej partii poparcie na poziomie ok. 40 proc.