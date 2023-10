Wybory 2023: Borys Budka chce, by "prezydent Andrzej Duda się nie ośmieszał"

To prezydent wskazuje w tzw. pierwszym konstytucyjnym kroku kandydata na premiera rządu, który ma zostać wyłoniony w nowym parlamencie. Dotychczas zazwyczaj misję taką prezydent powierzał przedstawicielowi największego ugrupowania w Sejmie (badanie exit poll i late poll wskazują, że jest to PiS), choć głowa państwa nie ma takiego obowiązku.



- Ustrój parlamentarno gabinetowy polega na tym, że premier musi mieć większość w Sejmie. To że pan prezydent poudaje, że to jest jego decyzja, nie zmienia faktu, że konstytucja mówi, że premierem zostaje kandydat, który uzyska w Sejmie 231 głosów - zauważył Budka.



- Mam nadzieję, że prezydent uszanuje werdykt wyborców - dodał.

Wybory 2023: Borys Budka mówi, że "suweren dał czerwoną kartkę PiS-owi"

Szef klubu PO mówił też, że "jeśli prezydent będzie próbował przekonywać, że werdykt wyborców jest inny, będzie się ośmieszał". - Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie odwoływał się do woli suwerena. Suweren - wszystko na to wskazuje - dał czerwoną kartkę PiS-owi, a jednocześnie mandat demokratycznej opozycji do utworzenia nowego rządu - stwierdził