Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne. Polacy wybrali Sejm i Senat. Badanie late poll potwierdza większość opozycji 15 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Według badania exit poll i late poll zrealizowanych przez Ipsos wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak jeśli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica utworzą koalicję, to stworzą większość i przejmą władzę.

Kandydaci PiS uzyskali w wyborach do Senatu łącznie 7 449 875 głosów, czyli prawie 35 proc. wszystkich oddanych. Na kandydatów KO oddano 6 187 295 głosów (prawie 29 proc.), Na kandydatów Trzeciej Drogi - 2 462 360 głosów (11,5 proc.), a na kandydatów Lewicy - 1 131 639 głosów (ponad 5 proc.). To przedstawiciele tych komitetów wejdą do Senatu, oprócz kandydatów niezależnych, uczestniczących jednak w Pakcie Senackim.



6,75 proc. wyborców (1 443 836 głosów) wskazało na karcie głosowania do Senatu kandydata Konfederacji. W izbie wyższej nie będzie zasiadał jednak ani jeden przedstawiciel tego ugrupowania.



Lista senatorów po wyborach 2023 - Koalicja Obywatelska

Najwięcej kandydatów wprowadziła do Senatu Koalicja Obywatelska - 41. Będą to: Marcin Zawiła z okręgu nr 2, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska z okręgu nr 4, Grzegorz Schetyna z okręgu nr 7, Barbara Zdrojewska z okręgu nr 8, Andrzej Kobiak z okręgu nr 9, Ryszard Brejza z okręgu nr 10, Tomasz Lenz z okręgu nr 11, Władysław Komarnicki z okręgu nr 21, Artur Dunin z okręgu nr 23, Jerzy Fedorowicz z okręgu nr 32, Bogdan Klich z okręgu nr 33, Jolanta Hibner z okręgu nr 40, Marek Borowski z okręgu nr 42, Małgorzata Kidawa-Błońska z okręgu nr 43, Adam Bodnar z okręgu nr 44, Tadeusz Jarmuziewicz z okręgu nr 51, Beniamin Godyla z okręgu nr 53, Kazimierz Kleina z okręgu nr 62, Sławomir Rybicki z okręgu nr 64, Bogdan Borusewicz z okręgu nr 65, Ryszard Świlski z okręgu nr 66, Leszek Czarnobaj z okręgu nr 67, Halian Bieda z okręgu nr 71, Henryk Siedlaczek z okręgu nr 72, Gabriela Morawska-Stanecka z okręgu nr 74, Beata Małecka-Libera z okręgu nr 76, Joanna Sekuła z okręgu nr 77, Agnieszka Gogroń-Komor z okręgu nr 78, Jerzy Wcisła z okręgu nr 84, Ewa Kaliszuk z okręgu nr 86, Jolanta Piotrowska z okręgu nr 87, Adam Szejnfeld z okręgu nr 88, Waldy Dzikowski z okręgu nr 90, Rafał Grupiński z okręgu nr 91, Wojciech Ziemniak z okręgu nr 94, Ewa Matecka z okręgu nr 95, Janusz Pęcherz z okręgu nr 96, Tomasz Grodzki z okręgu nr 97, Magdalena Kochan z okręgu nr 98, Janusz Gromek z okręgu nr 99 oraz Stanisław Gawłowski z okręgu nr 100.

Lista senatorów po wyborach 2023 - Prawo i Sprawiedliwość

Drugą najliczniejszą grupą w Senacie będą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zjednoczona Prawica będzie miała 34 reprezentantów w izbie wyższej, którzy swoje mandaty zdobyli: Aleksander Szwed w okręgu nr 5, Stanisław Gogacz w okręgu nr 14, Grzegorz Czelej w okręgu nr 15, Grzegorz Bierecki w okręgu nr 17, Jerzy Chróścikowski w okręgu nr 19, Przemysław Błaszczyk w okręgu nr 25, Michał Seweryński w okręgu nr 27, Wiesław Dobkowski w okręgu nr 28, Rafał Ambrozik w okręgu nr 29, Andrzej Pająk w okręgu nr 30, Marek Pęk w okręgu nr 31, Włodzimierz Bernacki w okręgu nr 34, Kazimierz Wiatr w okręgu nr 35, Jan Hamerski w okręgu nr 36, Wiktor Durlak w okręgu nr 37, Krzysztof Bieńkowski w okręgu nr 39, Robert Mamątow w okręgu nr 46, Maciej Górski w okręgu nr 47, Waldemar Kraska w okręgu nr 48, Stanisław Karczewski w okręgu nr 49, Wojciech Skurkiewicz w okręgu nr 50, Janina Sagatowska w okręgu nr 54, Zdzisław Pupa w okręgu nr 55, Józef Jodłowski w okręgu nr 56, Alicja Zając w okręgu nr 57, Mieczysław Golba w okręgu nr 58, Marek Komorowski w okręgu nr 59, Anna Bogucka w okręgu nr 61, Ryszard Majer w okręgu nr 68, Andrzej Kalata w okręgu nr 79, Jacek Włosowicz w okręgu nr 81, Jarosław Rusiecki w okręgu nr 82, Krzysztof Słoń w okręgu nr 83 oraz Leszek Galemba w okręgu nr 93.