Czytaj więcej Gospodarka Program gospodarczy KO: za dużo politycznej ostrożności Sporo zrozumienia, zwłaszcza w sprawie uwarunkowań politycznych, zebrał od naszych ekspertów program Koalicji Obywatelskiej. Jednak w kilku kwestiach woleliby więcej odwagi.

Możliwe, że rozłoży np. powrót VAT na żywność do normy na etapy. Ale nie ma innego wyjścia, skoro przed wyborami okazało się, że finanse państwa są pod mocną presją. Gdyby było inaczej, PiS „dopaliłby” kolejnymi drogimi prezentami swój wynik wyborczy. Od 2015 r. było to bardzo skuteczne, tym razem jednak poprzestał na wpisaniu na stałe 14. emerytury, a podniesienie 500+ do 800+ odłożył do nowego roku, nie wchodząc w licytację z PO.

Co zrobi prezes NBP

Ustępującemu rządowi bardzo pomagał prezes Adam Glapiński wraz z wykreowaną przez PiS większością RPP. Obniżki stóp procentowych NBP we wrześniu i w październiku nie tylko dały pewien luz kredytobiorcom i budzą ich konsumpcyjny optymizm, ale też ułatwiają zadłużanie się rządowi na rynku finansowym.

Po przejęciu sterów kraju przez opozycję szef banku centralnego może – jak sugerowali ekonomiści – przepoczwarzyć się z gołębia w jastrzębia i wrócić do ostrzejszej polityki pieniężnej. Choć w krótkiej perspektywie utrudniłoby to działanie rządu, zawężając mu margines swobody finansowej, przyspieszyłoby powrót inflacji do cywilizowanego poziomu. O ile oczywiście nowy gabinet podjąłby działania racjonalizujące politykę fiskalną państwa.

Koniec epoki lodowcowej z relacjach z resztą Unii

Impulsem do wzrostu gospodarki może stać się uruchomienie KPO, blokowanego z powodu majstrowania przez PiS przy sądownictwie, i start zagrożonych z tego samego powodu funduszy z nowej unijnej perspektywy finansowej. Opozycyjni zwycięzcy wyborców mogą szybko zakończyć impas w tej sprawie, pod warunkiem jednak, że wywodzący się z przeciwnego obozu politycznego prezydent nie będzie tego utrudniał. Tak czy inaczej gospodarce pomoże powrót Polski z dalekiego marginesu do głównego nurtu Europy. Zwłaszcza że trwa już tam kluczowa debata mająca przygotować UE do rozszerzenia o kolejne państwa, w tym Ukrainę.