Program gospodarczy KO: za dużo politycznej ostrożności

To samo jej zdaniem dotyczy podniesienia wieku emerytalnego. – Politycznie rozumiem. Ale sytuacja demograficzna powoduje, że jeśli nie chce się podnosić wieku emerytalnego, to trzeba się zastanowić nad tym, jak skonstruować system zachęt do pozostawania na rynku pracy po osiągnięciu owego wieku – tłumaczy ekonomistka z UW.

– Pół biedy z utrzymaniem wydatków na 500+ i 800+. Ważne, żeby ich już nie waloryzować. Nie wiemy, co z 13. i 14. emeryturą, na które po prostu nas nie stać – mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club. I upomina się o wprowadzenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu prawa do świadczeń socjalnych. – Rozumiem, że KO nie chce podnosić wieku emerytalnego. Z tego powodu przegrali kiedyś wybory. Ale potrzebne jest coś w zamian w sytuacji braku rąk do pracy i starzenia się społeczeństwa – przekonuje szef Związku Pracodawców BCC. Jego zdaniem to, co Orlen robi z cenami paliw, pokazuje, jak bardzo potrzebne jest odpolitycznienie gospodarki. – Dziś to jest dramat – ocenia Łukasz Bernatowicz.

Podatki, euro, KPO

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek kręci nosem na zapowiedzi obniżki podatków. – Docelowo kwota wolna od podatku powinna być podnoszona. Przy obecnym stanie finansów publicznych, rozdmuchanych do granic wydatkach i olbrzymich potrzebach pożyczkowych trudno sobie jednak wyobrazić kolejne ubytki dochodów budżetu czy kolejne wydatki – przekonuje.

Szef Fundacji FOR wskazuje na kwestię euro. – Oczywiście, że jesteśmy daleko od spełnienia wymogów formalnych wstąpienia do strefy euro. Ale przydałaby się otwarta deklaracja woli w tej sprawie – przekonuje.

– Euro trzeba przyjąć – mówi Łukasz Bernatowicz. – Wytrąca to politykom z ręki możliwość manipulowania przy inflacji, stopach i kursie walutowym. W strefie euro żaden prezes banku centralnego nie może sobie pozwolić na akcje, na jakie pozwala sobie szef NBP – przekonuje szef Związku Pracodawców BCC.

Zdaniem Pawła Wojciechowskiego, ekonomisty, przewodniczącego rady programowej Instytutu Finansów Publicznych, na szczególną uwagę zasługuje szybkie uruchomienie KPO i wprowadzenie „prawdziwego estońskiego CIT”. – Program jest zrównoważony, rozwojowy, choć wiele kwestii wymaga doprecyzowania, np. niejasne są sformułowania dotyczące tzw. urlopu dla przedsiębiorców, czyli zwolnienia z opłacania składek w jednym miesiącu, raz w roku. Brak kryterium przyznawania tej ulgi uniemożliwia pełną ocenę tej propozycji – mówi Paweł Wojciechowski.