Kwestionariusz gospodarczy Nowej Lewicy. Eksperci: Ta konstrukcja nie pofrunie

Łukasz Bernatowicz przekonuje też, że obniżanie stawki VAT powinno być połączone z reformami, a nie dalszym rozdawnictwem. – Jeśli jednocześnie chce się waloryzować świadczenia socjalne, obniżać wiek emerytalny i obniżać stawkę VAT, to wiadomo, że ta konstrukcja nie pofrunie – przekonuje szef Związku Pracodawców BCC.

Zdaniem Marcina Zielińskiego nie widać w programie Lewicy pomysłu na odpolitycznienie gospodarki, bo jego zdaniem proponowana przez nią rada kompetencyjna tego nie załatwi i także będzie ciałem upolitycznionym. – Jedynym skutecznym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest prywatyzacja – przekonuje szef FOR.

Brak rąk do pracy

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z UW, zwraca też uwagę na ważne elementy programu Lewicy spoza pytań naszego kwestionariusza. – To m.in. 35-godzinny tydzień pracy – wskazuje. I tłumaczy, że dziś mamy niski poziom bezrobocia, niską aktywność zawodową i sytuację na rynku pracy, która sprawia, że nawet przy słabej koniunkturze, brakuje rąk do pracy. Skracanie czasu pracy jeszcze tę sytuację skomplikuje – tłumaczy.

Przekonuje, że perspektywa skracania czasu pracy musi być wsparta inwestycjami przedsiębiorstw zwiększającymi produktywność, czyli w automatyzację, robotyzację, ale też w edukację, bo potrzebni będą w związku z tym pracownicy o nieco odmiennych kwalifikacjach i umiejętnościach.

– Podobnie jest z propozycją wydłużenia urlopów z 26 do 35 dni. Kiedyś, w dłuższej perspektywie: tak. Dziś to by oznaczało pogłębienie kłopotów firm z brakiem rąk do pracy – mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Ekonomistka zauważa przy tym, że Lewica chciałaby skrócić czas pracy i wydłużyć urlopy bez obniżania wynagrodzeń. – Także z tego powodu nie da się tego wprowadzić nawet w perspektywie kilku lat, bo dla firm oznaczałoby to dodatkowe koszty, na które bez wzrostu efektywności i produktywności nie będą sobie mogły pozwolić – tłumaczy Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

