13 min. 19 sek.

Ukraina negocjuje z USA, wojskowe Schengen i paliwa kopalne na COP30

Europa przedstawia własny plan pokojowy dla Ukrainy, UE inwestuje miliardy w wojskowe Schengen, a COP30 kończy się triumfem paliw kopalnych. Londyn wzmacnia strategię surowcową, a rynki reagują na globalne napięcia.

Publikacja: 24.11.2025 07:30

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Europa przedstawia własny plan pokojowy dla Ukrainy

Amerykański projekt porozumienia uzgodniony z Rosją wywołał szybką reakcję władz w Kijowie i europejskich partnerów Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartek zapowiedział rozmowy z Waszyngtonem, a dzień później konsultował sprawę z przywódcami Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Europejska trójka zapewniła Kijów o pełnym wsparciu i przedstawiła zmodyfikowany, 28-punktowy plan zakładający m.in. mniejszą redukcję sił zbrojnych, amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 oraz wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji na odbudowę Ukrainy. W niedzielę w Genewie ruszyła pierwsza runda negocjacji, a wspólne oświadczenie Andrija Jermaka i Marco Rubio oceniono jako obiecujące. Mimo postępów trudno przewidzieć moment zakończenia rozmów. Zauważalny jest jednak brak udziału przedstawiciela Polski, co przy wadze procesu budzi niepokój. 

Genewa .Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (po lewej) i sekretarz stanu USA Marco Rubio (po
Konflikty zbrojne
Genewa. Marco Rubio obwieszcza sukces rozmów. Sugeruje, że na plan zgodzi się również Rosja

UE zainwestuje miliardy w wojskowe Schengen

Jak opisuje Maciej Miłosz, Komisja Europejska proponuje radykalne ułatwienie przerzutu wojsk przez Europę. Oprócz ograniczenia biurokracji przewidziano 18 mld euro na modernizację infrastruktury, w tym zwiększenie nośności mostów i usuwanie transportowych „wąskich gardeł”. Wnowej perspektywie unijne wydatki na polityki obronne mają wzrosnąć z obecnych 1,3 proc. do ponad 7 proc. budżetu UE. Mimo intensyfikacji finansowania środki te pozostaną jedynie uzupełnieniem rosnących nakładów państw członkowskich, które według prognoz dla pięciu największych gospodarek UE mają osiągnąć 650 mld euro w 2035 r.

1 Warszawska Brygada Pancerna
Modernizacja Sił Zbrojnych
UE zwiększa wydatki na obronność. Państwa i tak zapłacą lwią część
COP30: paliwa kopalne znów wygrywają

Zakończony w weekend szczyt klimatyczny COP30 w brazylijskim Belem przyniósł nowe instrumenty finansowe – m.in. fundusz adaptacyjny oraz wsparcie dla ochrony lasów tropikalnych. Jednak brak zapisów dotyczących ograniczenia paliw kopalnych rozczarował większość delegacji, szczególnie państwa UE. Eksperci podkreślają, że bez odchodzenia od ropy, gazu i węgla zahamowanie globalnego ocieplenia jest niemożliwe. Szczyt potwierdził spadek globalnej determinacji klimatycznej.

Spotkanie głów państw podczas otwarcia COP30 w Brazylii.
Klimat
Koniec szczytu klimatycznego w Brazylii. Przełomu nie ma, są „małe sukcesy”

Londyn wzmacnia dywersyfikację surowców krytycznych

Premier Keir Starmer ogłosił strategię zapewniającą bezpieczeństwo surowcowe Wielkiej Brytanii. Do 2035 r. 30 proc. kluczowych surowców ma być produkowanych w kraju, a udział jednego państwa w łańcuchach dostaw nie przekroczy 60 proc. Obecnie lokalna produkcja wynosi jedynie 6 proc., co czyni Londyn bardzo zależnym od globalnych rynków.

Prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem
Handel
Chiny pracują nad nowym systemem licencji na eksport metali ziem rzadkich

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Wielka Brytania Londyn Osoby Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski Organizacje Strefa Schengen Gospodarka Podcast biznes ekonomia Szczyt Klimatyczny przemysł zbrojeniowy Cła Donalda Trumpa surowce krytyczne

