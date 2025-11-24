13 min. 19 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Amerykański projekt porozumienia uzgodniony z Rosją wywołał szybką reakcję władz w Kijowie i europejskich partnerów Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartek zapowiedział rozmowy z Waszyngtonem, a dzień później konsultował sprawę z przywódcami Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Europejska trójka zapewniła Kijów o pełnym wsparciu i przedstawiła zmodyfikowany, 28-punktowy plan zakładający m.in. mniejszą redukcję sił zbrojnych, amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 oraz wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji na odbudowę Ukrainy. W niedzielę w Genewie ruszyła pierwsza runda negocjacji, a wspólne oświadczenie Andrija Jermaka i Marco Rubio oceniono jako obiecujące. Mimo postępów trudno przewidzieć moment zakończenia rozmów. Zauważalny jest jednak brak udziału przedstawiciela Polski, co przy wadze procesu budzi niepokój.
Jak opisuje Maciej Miłosz, Komisja Europejska proponuje radykalne ułatwienie przerzutu wojsk przez Europę. Oprócz ograniczenia biurokracji przewidziano 18 mld euro na modernizację infrastruktury, w tym zwiększenie nośności mostów i usuwanie transportowych „wąskich gardeł”. Wnowej perspektywie unijne wydatki na polityki obronne mają wzrosnąć z obecnych 1,3 proc. do ponad 7 proc. budżetu UE. Mimo intensyfikacji finansowania środki te pozostaną jedynie uzupełnieniem rosnących nakładów państw członkowskich, które według prognoz dla pięciu największych gospodarek UE mają osiągnąć 650 mld euro w 2035 r.
Zakończony w weekend szczyt klimatyczny COP30 w brazylijskim Belem przyniósł nowe instrumenty finansowe – m.in. fundusz adaptacyjny oraz wsparcie dla ochrony lasów tropikalnych. Jednak brak zapisów dotyczących ograniczenia paliw kopalnych rozczarował większość delegacji, szczególnie państwa UE. Eksperci podkreślają, że bez odchodzenia od ropy, gazu i węgla zahamowanie globalnego ocieplenia jest niemożliwe. Szczyt potwierdził spadek globalnej determinacji klimatycznej.
Premier Keir Starmer ogłosił strategię zapewniającą bezpieczeństwo surowcowe Wielkiej Brytanii. Do 2035 r. 30 proc. kluczowych surowców ma być produkowanych w kraju, a udział jednego państwa w łańcuchach dostaw nie przekroczy 60 proc. Obecnie lokalna produkcja wynosi jedynie 6 proc., co czyni Londyn bardzo zależnym od globalnych rynków.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
