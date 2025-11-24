13 min. 19 sek.

Ukraina negocjuje z USA, wojskowe Schengen i paliwa kopalne na COP30

Europa przedstawia własny plan pokojowy dla Ukrainy, UE inwestuje miliardy w wojskowe Schengen, a COP30 kończy się triumfem paliw kopalnych. Londyn wzmacnia strategię surowcową, a rynki reagują na globalne napięcia.



Europa przedstawia własny plan pokojowy dla Ukrainy

Amerykański projekt porozumienia uzgodniony z Rosją wywołał szybką reakcję władz w Kijowie i europejskich partnerów Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartek zapowiedział rozmowy z Waszyngtonem, a dzień później konsultował sprawę z przywódcami Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Europejska trójka zapewniła Kijów o pełnym wsparciu i przedstawiła zmodyfikowany, 28-punktowy plan zakładający m.in. mniejszą redukcję sił zbrojnych, amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 oraz wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji na odbudowę Ukrainy. W niedzielę w Genewie ruszyła pierwsza runda negocjacji, a wspólne oświadczenie Andrija Jermaka i Marco Rubio oceniono jako obiecujące. Mimo postępów trudno przewidzieć moment zakończenia rozmów. Zauważalny jest jednak brak udziału przedstawiciela Polski, co przy wadze procesu budzi niepokój.

UE zainwestuje miliardy w wojskowe Schengen

Jak opisuje Maciej Miłosz, Komisja Europejska proponuje radykalne ułatwienie przerzutu wojsk przez Europę. Oprócz ograniczenia biurokracji przewidziano 18 mld euro na modernizację infrastruktury, w tym zwiększenie nośności mostów i usuwanie transportowych „wąskich gardeł”. Wnowej perspektywie unijne wydatki na polityki obronne mają wzrosnąć z obecnych 1,3 proc. do ponad 7 proc. budżetu UE. Mimo intensyfikacji finansowania środki te pozostaną jedynie uzupełnieniem rosnących nakładów państw członkowskich, które według prognoz dla pięciu największych gospodarek UE mają osiągnąć 650 mld euro w 2035 r.