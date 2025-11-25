Aktualizacja: 25.11.2025 05:48 Publikacja: 25.11.2025 05:27
Xi Jinping i Cho Jung-tai
Foto: AFP/REUTERS
W poniedziałek doszło do niezapowiadanej wcześniej rozmowy telefonicznej między Trumpem a Xi Jinpingiem. Inaczej niż w czasie niedawnego spotkania Trumpa z Xi w Busan, w Korei Południowej, na marginesie szczytu ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w czasie rozmowy miał pojawić się temat Tajwanu – tak wynika z relacji strony chińskiej.
– Chiny i USA kiedyś walczyły ramię w ramię z faszyzmem i militaryzmem i powinny pracować wspólnie, by zabezpieczyć rezultaty II wojny światowej – miał powiedzieć Xi, cytowany przez agencję Xinhua. – Powrót Tajwanu do Chin jest integralną częścią powojennego porządku– dodał.
Cho Jung-tai, premier Tajwanu
Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję (w 1949 roku na wyspę uciekł, w wyniku przegranej wojny domowej, rząd Republiki Chińskiej, od tego czasu Tajwan jest de facto niezależny od Chin, choć formalnie nie ogłosił niepodległości). Pekin nigdy nie wyrzekł się siły, jako sposobu przywrócenia suwerenności nad wyspą, choć władze w Pekinie podkreślają, że wolałyby doprowadzić do pokojowego zjednoczenia Tajwanu z Chinami kontynentalnymi. USA nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem (zgodnie z tzw. polityką Jednych Chin oznaczałoby to konieczność zerwania relacji dyplomatycznych z Chinami), ale pozostają jednym z najbliższych sojuszników władz w Tajpej i dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla tajwańskiej armii.
Trump, relacjonując rozmowę z Xi nie wspomniał o Tajwanie. Z wpisu prezydenta USA w serwisie Truth Social wynikało, że w czasie rozmowy poruszone zostały tematy wojny na Ukrainie, napływu fentanylu do USA oraz kwestie handlowe. Trump napisał też, że przyjął zaproszenie Xi do Pekinu na kwiecień i zaprosił Xi do USA (do wizyty ma dojść w 2026 roku). Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekonywała, że rozmowa skupiła się na kwestiach handlowych i trwała ok. godzinę.
Na chińskie doniesienia dotyczące wypowiedzi Xi o Tajwanie zareagował premier tajwańskiego rządu Cho Jung-tai. Cho mówił, że „powrót” Tajwanu do Chin „nie wchodzi w grę”. – Musimy jeszcze raz podkreślić, że Republika Chińska, Tajwan, jest w pełni suwerennym, niezależnym państwem– mówił Cho w rozmowie z dziennikarzami przed parlamentem. – Dla 23 mln obywateli naszego kraju „powrót” (do Chin – red.) nie wchodzi w grę – to jasne – dodał.
Tajwan i jego peryferyjne wyspy
Foto: PAP
Z kolei rzecznik MSZ Tajwanu Hsiao Kuang-wei na konferencji prasowej stwierdził, że narracja Tajpej dotycząca II wojny światowej jest „kompletnie fałszywa”. – Prawdziwą intencją (Chin) jest izolowanie Tajwanu na arenie międzynarodowej, w ramach szerzej zakrojonych działań, by ograniczyć suwerenne wybory innych państw dotyczące sposobu utrzymywania relacji z Tajwanem– dodał.
Władze w Tajpej wielokrotnie podkreślały w przeszłości, że Tajwan został przekazany po zakończeniu II wojny światowej władzom Republiki Chińskiej, której Tajwan jest sukcesorem. W momencie przekazywania Tajwanu Chinom Chińska Republika Ludowa, utworzona w 1949 roku po zwycięstwie komunistów w wojnie domowej, jeszcze nie istniała – zwracają uwagę władze Tajwanu, zarzucając Chinom, że te „zniekształcają dziedzictwo” II wojny światowej.
Chiny oferowały wcześniej Tajwanowi model integracji z Państwem Środka w ramach formuły „jedno państwo, dwa systemy”– na podobnych zasadach doszło do integracji Chin z Hongkongiem czy Makau. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zachowanie części demokratycznych instytucji na wyspie. Jednak żadna z głównych sił politycznych na wyspie nie popiera takiego rozwiązania, odrzuca je również obecny prezydent Tajwanu Lai Ching-te (którego Chiny uważają za separatystę i odrzucają możliwość dialogu z nim – red.).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
