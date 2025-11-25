Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję (w 1949 roku na wyspę uciekł, w wyniku przegranej wojny domowej, rząd Republiki Chińskiej, od tego czasu Tajwan jest de facto niezależny od Chin, choć formalnie nie ogłosił niepodległości). Pekin nigdy nie wyrzekł się siły, jako sposobu przywrócenia suwerenności nad wyspą, choć władze w Pekinie podkreślają, że wolałyby doprowadzić do pokojowego zjednoczenia Tajwanu z Chinami kontynentalnymi. USA nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem (zgodnie z tzw. polityką Jednych Chin oznaczałoby to konieczność zerwania relacji dyplomatycznych z Chinami), ale pozostają jednym z najbliższych sojuszników władz w Tajpej i dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla tajwańskiej armii.

Trump, relacjonując rozmowę z Xi nie wspomniał o Tajwanie. Z wpisu prezydenta USA w serwisie Truth Social wynikało, że w czasie rozmowy poruszone zostały tematy wojny na Ukrainie, napływu fentanylu do USA oraz kwestie handlowe. Trump napisał też, że przyjął zaproszenie Xi do Pekinu na kwiecień i zaprosił Xi do USA (do wizyty ma dojść w 2026 roku). Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekonywała, że rozmowa skupiła się na kwestiach handlowych i trwała ok. godzinę.

Premier Tajwanu: Powrót do Chin nie wchodzi w grę

Na chińskie doniesienia dotyczące wypowiedzi Xi o Tajwanie zareagował premier tajwańskiego rządu Cho Jung-tai. Cho mówił, że „powrót” Tajwanu do Chin „nie wchodzi w grę”. – Musimy jeszcze raz podkreślić, że Republika Chińska, Tajwan, jest w pełni suwerennym, niezależnym państwem– mówił Cho w rozmowie z dziennikarzami przed parlamentem. – Dla 23 mln obywateli naszego kraju „powrót” (do Chin – red.) nie wchodzi w grę – to jasne – dodał.

Tajwan i jego peryferyjne wyspy Foto: PAP

Z kolei rzecznik MSZ Tajwanu Hsiao Kuang-wei na konferencji prasowej stwierdził, że narracja Tajpej dotycząca II wojny światowej jest „kompletnie fałszywa”. – Prawdziwą intencją (Chin) jest izolowanie Tajwanu na arenie międzynarodowej, w ramach szerzej zakrojonych działań, by ograniczyć suwerenne wybory innych państw dotyczące sposobu utrzymywania relacji z Tajwanem– dodał.

Władze w Tajpej wielokrotnie podkreślały w przeszłości, że Tajwan został przekazany po zakończeniu II wojny światowej władzom Republiki Chińskiej, której Tajwan jest sukcesorem. W momencie przekazywania Tajwanu Chinom Chińska Republika Ludowa, utworzona w 1949 roku po zwycięstwie komunistów w wojnie domowej, jeszcze nie istniała – zwracają uwagę władze Tajwanu, zarzucając Chinom, że te „zniekształcają dziedzictwo” II wojny światowej.