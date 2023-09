Trzecia Droga nie tak wyboista. Program gospodarczy "należy do rozsądniejszych"

Jego zdaniem dobre jest też to, że Trzecia Droga nie boi się mówić, że część spółek Skarbu Państwa trzeba sprywatyzować, by je odpolitycznić.

– Kontrola parlamentu nad wydatkami powinna być przywrócona nie tylko w przypadku wydatków obronnych, ale także wszelkich innych, które w ostatnim czasie zostały spod niej wyłączone – mówi tymczasem prezes Związku Pracodawców BCC. – Podoba nam się także propozycja zawieszenia składek od firm w złej kondycji finansowej – dodaje.

Uwagi do programu

Owo zawieszenie budzi tymczasem zastrzeżenia Pawła Wojciechowskiego. – Trudno będzie skonstruować kryterium przyznawania tego zawieszenia. Poza tym trudno będzie pogodzić to rozwiązanie z jednolitą daniną, którą też chce wprowadzić Trzecia Droga, bo ta danina zakładała, że podatki i składki płaci się, gdy jest dochód. Gdy go nie ma, płaci się tylko niewielką kwotę – mówi przewodniczący rady programowej Instytutu Finansów Publicznych. – W sumie te rozwiązania są więc niespójne i komplikują rozliczenia – dodaje.

– Argument, że nie ma zgody społeczeństwa na podniesienie wieku emerytalnego, jest nietrafiony – ocenia Bernatowicz. – Nie ma tej zgody na wiele innych rzeczy, choćby na płacenie podatków. Tu potrzebne są odważne decyzje, zwłaszcza że są one pożądane gospodarczo i społecznie. Mamy najszybciej starzejące się społeczeństwo w UE i dramatyczny brak rąk do pracy, a z drugiej strony najniższy wiek emerytalny i plany wprowadzania emerytur stażowych, które jeszcze sytuację pogorszą – przekonuje.

– Trzecia Droga boi się podniesienia wieku emerytalnego. Oczywiście, w sondażach opinii publicznej wielu Polaków nie popiera takiego kroku, ale to dlatego, że pytania są źle postawione. Nie są przedstawiane koszty niepodnoszenia wieku emerytalnego, zwłaszcza kobiet, który jest najniższy w UE. A to oznacza, że będzie rósł w przyszłości odsetek osób, przede wszystkim kobiet, które będą pobierały emeryturę minimalną, do której trzeba będzie dopłacać z budżetu. Być może, gdyby te informacje były uwzględniane w pytaniach sondażowych, to okazałoby się jednak, że większość z nas jest za podwyżką – mówi Marcin Zieliński.

Jego zdaniem obecny niski wiek emerytalny jest nie do utrzymania i w ciągu dziesięciu, może kilkunastu lat, będzie musiał pójść w górę. – To, co zrobił rząd PO–PSL ponad dziesięć lat temu, miało tę zaletę, że wiek emerytalny rósł stopniowo. Odwlekanie podwyżki sprawia, że w przyszłości trzeba go będzie podnieść skokowo, a to będzie bolesne dla osób, które akurat będą się szykowały do przejścia na emeryturę – dodaje prezes FOR.