Ekonomiści i biznes wybrali na kogo głosować

Oceny szczegółowe

Chyba najwięcej komentarzy zebrały odpowiedzi polityków na pytanie o wiek emerytalny. Wszystkie ugrupowania mówią twarde „nie” podnoszeniu wieku emerytalnego. Mało tego, PiS odgrzewa stary kotlet, czyli dawną obietnicę wprowadzenia emerytur stażowych, które wiek emerytalny obniżą. – Ze względu na trendy demograficzne i brak rąk do pracy potrzebne są dokładnie odwrotne zmiany, zwłaszcza że obecnie wiek emerytalny w Polsce należy do najniższych w UE, a kobiet jest wręcz najniższy – załamują ręce nasi eksperci.

Z tym tematem wiąże się pytanie o otwartość na imigrantów zarobkowych. PiS i Konfederacja mówią imigrantom „nie”, co zdaniem naszych ekspertów dowodzi braku wiedzy o potrzebach gospodarki i firm, którym już dziś dramatycznie brakuje rąk do pracy. – Nasza gospodarka potrzebuje imigrantów zarobkowych, takich szytych na miarę, pod potrzeby rynku, w branżach, w których brakuje pracowników – podpowiadają.

I w zasadzie w tym kierunku chcą iść ugrupowania opozycji demokratycznej. PiS-owi nasi eksperci wypominają przy tej okazji aferę wizową, czyli głośny sprzeciw wobec imigrantów i równoczesne wpuszczanie za pieniądze dziesiątek tysięcy przybyszów głównie z Azji i Afryki, bez jakiejkolwiek kontroli i weryfikacji.

Brak odwagi to główny zarzut w przypadku programów socjalnych. Większość ugrupowań mówi, że nie zabierze 500+, 800+, 13. i 14. emerytury. Mało tego, Lewica deklaruje ich kroczącą waloryzację. Eksperci mówią, że nas na to nie stać, że wydatki budżetu trzeba ograniczać, że choć 500+ i 13. emerytury nie da się raczej zlikwidować z powodów uwarunkowań politycznych, to warto pomyśleć tu o kryteriach dochodowych ich przyznawania.

Kolejny trudny temat to odpolitycznienie gospodarki. Tylko PiS mówi tu twardo „nie”. Reszta ugrupowań jest na „tak” albo „raczej na tak”. Zwykle nie mówią, jak to osiągnąć, i raczej wystrzegają się słowa „prywatyzacja”. Tymczasem zdaniem ekspertów nasza gospodarka jest dziś skrajnie upolityczniona. Państwowymi firmami kierują politycy, ich rodziny i znajomi, a nie fachowcy. Ważna jest kalkulacja polityczna, a nie wynik biznesowy. Jako przykład zgodnie wskazują Orlen i to, co dzieje się na rynku paliwowym, gdzie przed wyborami ceny na stacjach benzynowych spadły poniżej rynkowych, są niższe niż w hurcie, co doprowadziło do masowego wykupywania paliw i tajemniczych „awarii” dystrybutorów należących do naszego czempiona.

– To, co się dzieje, jest kompletnie nieakceptowalne – mówią eksperci. I dodają, że to prywatyzacja jest najlepszym i sprawdzonym sposobem odpolitycznienia gospodarki. PiS-owi wytykają sprzedaż Lotosu przy jednoczesnej propagandowej krytyce wyprzedaży majątku narodowego.