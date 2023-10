Nie należy też nie doceniać odświeżenia wolnorynkowej retoryki przez KO, Trzecią Drogę i osobiście Ryszarda Petru. Ten ostatni okazał się przynajmniej „nemezis” Sławomira Mentzena. Podsumowując: Konfederacja okazała się ofiarą własnego sukcesu. Została zadziobana przez przestraszoną jej wynikami konkurencję.

Pytanie numer trzy: skąd sukces Trzeciej Drogi?

Tu był największy problem. Mało kto wierzył w sukces sklejonej bez większego sensu koalicji. Rzekomo antysystemowy Hołownia „żeni się” z partią najbardziej systemową. Pachniało to zdradą. Przy nikłej kampanii formacja wydawała się skazana na zagładę. Mało efekciarstwa, za to trudna praca u podstaw. Trudne i zadanie do wykonania.

A jednak nie. Wygrało wyważenie i normalność. Polska powiatowa dostała alternatywę. No i ten Hołownia w debacie, który zyskał najwięcej. To był moment, kiedy jego byli sympatycy wrócili na łono białostockiego celebryty. No i miała znaczenie chłodna kalkulacja. Dla pewnej grupy wyborców opozycji było jasne. Bez Trzeciej Drogi nie można liczyć na sukces. Dlatego zagłosowali za.