Tym politykom nie udało się dostać do Sejmu. Kogo zabraknie w parlamencie

W nowym Sejmie zabraknie jednocześnie wielu znanych polityków. Kogo nie zobaczymy?

Prawo i Sprawiedliwość

Blisko zdobycia mandatu był kandydujący w Gdańsku Tadeusz Cymański, ale o 100 głosów przegrał z Jarosławem Sellinem.

W Sejmie nie będzie również Jadwigi Emilewicz, Przemysława Czarneckiego, Zbigniewa Girzyńskiego, Błażeja Pobożego, Moniki Pawłowskiej, Anny Paluch czy Tomasza Rzymkowskiego.

Koalicja Obywatelska

Po raz pierwszy od 1991 roku do Sejmu nie dostała się Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Wybory bez uzyskania mandatu kończą również Hanna Gill-Piątek, Andrzej Rozenek, Michał Wypij, Paweł Poncyliusz, Paweł Szramka czy Aleksander Pociej.

Trzecia Droga

Mandatu we Wrocławiu nie zdobył Jacek Protasiewicz. Do Sejmu nie dostał się również Artur Dziambor, który do Trzeciej Drogi przeszedł z Konfederacji.