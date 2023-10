Wyniki wyborów. Adrian Zandberg z Razem: Z otwieraniem szampana poczekać do rana

Czytaj więcej Konfederacja Sławomir Mentzen o wynikach badania exit poll: Konfederacja poniosła porażkę - Mieliśmy stolik wywrócić, on dalej stoi i dalej siedzą przy nim PiS, Platforma, Lewica i PSL - tak wyniki badania exit poll wskazujące, że Konfederacja uzyskała w wyborach 6,2 proc. głosów, a więc mniej niż w wyborach 2019 (6,81 proc.) skomentował lider Nowej Nadziei, współtworzącej Konfederację, Sławomir Mentzen.

Zandberg komentuje spadek poparcia dla Lewicy

W poprzednich wyborach do Sejmu w 2019 r. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (z którego list kandydowali też politycy Wiosny i Razem) uzyskał 2,32 mln głosów (12,56 proc.), co dało klubowi Lewicy 49 miejsc w Sejmie. Czy w porównaniu z tamtymi wyborami teraz Lewica poniosła porażkę?

Współprzewodniczący Razem odparł, że to, ile procent poparcia otrzymała Lewica będzie wiadomo rankiem 16 października. - Kluczowa sprawa to jest sprawczość. My w tej kampanii mówiliśmy bardzo konsekwentnie, po co chcemy rządzić Polską: żeby skrócić czas pracy, żeby wzmocnić związki zawodowe, żeby były podwyżki w budżetówce, żeby była liberalizacja ustawy antyaborcyjnej i większe nakłady na usługi publiczne - mówił w Polsat News Zandberg.

Czytaj więcej Wybory Liderzy Trzeciej Drogi: Skończyły się kłótnie. To dzień wielkiej zmiany 15 października skończyły się kłótnie i rozdawnictwo, rozpoczęła się współpraca i inwestycje - mówił po ogłoszeniu badania exit poll Szymon Hołownia. - To wielki dzień – dzień wielkiej zmiany, która nie odbyłaby się gdyby nie powstałą Trzecia Droga. Na początku nie wszyscy wierzyli - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL.

- Chcemy rządzić Polską tak, żeby nie popełnić tych błędów, które osiem lat temu doprowadziły do tego, że PiS objął władzę, bo PiS nie wziął się znikąd, PiS to nie był meteoryt, który spadł na Polskę zupełnie niespodziewanie. PiS to była konsekwencja niewystarczająco troskliwej dbałości o obywateli władzy, władzy, która nie była wystarczająco prospołeczna - kontynuował lider Lewicy.

Adrian Zandberg ocenił, że nowy rząd, jeśli ma być trwały, "musi prowadzić prospołeczną politykę".