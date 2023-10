Potężna dysproporcja pomiędzy głosującymi w wyborach do parlamentu i w referendum oznacza, iż ogromna rzesza obywateli, którzy przyszli do lokali wyborczych, zadała sobie trud niewzięcia udziału w drugim z tych głosowań. I publicznie odmówiła odebrania karty referendalnej, domagając się od członków komisji poczynienia stosownej adnotacji w protokole (a nie łudźmy się, w mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają, często mogło to wymagać sporej odwagi). Albo niepomna ostrzeżeń części prawników, w tym samego szefa Państwowej Komisji Wyborczej sędziego Sylwestra Marciniaka, o grożących trzech latach więzienia za zniszczenie dokumentu, wrzuciła do urny podartą, a zatem nieważną i nienabijającą frekwencji kartę.

Gratulacje dla PiS

W tym sensie można pogratulować pomysłodawcom połączenia obydwu głosowań. Mobilizacja wyborców, którzy przy okazji musieli sporo poczytać o prawie wyborczym i jego rygorach (frazy typu „kiedy głos nie liczy się do frekwencji”, „jak nie zagłosować w referendum” należały w ostatnich dniach do najczęściej wyszukiwanych w internecie) to także ich zasługa. Parafrazując klasyka, numeru z referendum ciemny lud nie kupił.