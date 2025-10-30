Rzeczpospolita
EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian

Europejski Bank Centralny pozostawił swoją stopę depozytową na poziomie 2 proc., a refinansową na poziomie 2,15 proc. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Publikacja: 30.10.2025 15:32

Foto: Ben Kilb/Bloomberg

Hubert Kozieł

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie w czwartek po raz trzeci z rzędu. W swoim komunikacie stwierdził, że pogląd Rady Prezesów na temat inflacji jest „w dużej mierze niezmieniony” i że „silny rynek pracy, solidne bilanse sektora prywatnego oraz wcześniejsze obniżki stóp procentowych przez Radę Prezesów pozostają ważnymi źródłami odporności”.

– Wzrost w przemyśle jest spowalniany przez wyższe cła i silniejsze euro – stwierdziła na czwartkowej konferencji prasowej Christine Lagarde, prezes EBC. Po raz kolejny powiedziała również, że unijny bank centralny będzie podejmował kolejne decyzje w zależności od aktualnych danych i że nie trzyma się on żadnej z góry założonej ścieżki cięcia stóp.

Czy EBC wróci do cięcia stóp procentowych?

Część analityków wskazuje, że Europejski Bank Centralny obecnie nie ma powodu, by ciąć stopy procentowe.

– Pomimo amerykańskich ceł i wszystkich różnych źródeł niepewności, europejska gospodarka wciąż wyciska nieco wzrostu. Gospodarcza „odporność” trzyma w ryzach gołębie w EBC, a pauza w polityce monetarnej pozostaje na ścieżce – uważa Mark Wall, główny ekonomista ds. Europy w Deutsche Banku.

Jednak Irene Lauro, ekonomistka ds. strefy euro w Schroders, zauważa, że jeśli inflacja spadnie zbyt nisko, EBC mógłby pójść w ślady Rezerwy Federalnej. Amerykański bank centralny obniżył w środę swoją podstawową stopę procentową o 25 pb. do przedziału 3,75 proc. –4 proc. – Pozostajemy przekonani, że wzrost wzmocni się w przyszłym roku, wspierając decyzję EBC o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie do 2026 r. Jednak jeśli inflacja okaże się niższa niż obecne prognozy, EBC mógłby zastosować podejście Fedu do zarządzania ryzykiem i przeprowadzić prewencyjną obniżkę stóp. Na razie perspektywy dla strefy euro przesunęły się w pozytywnym kierunku, a to mile widziana zmiana po miesiącach stagnacji – wskazuje Lauro.

– Kluczowe jest to, że w Radzie Prezesów istnieje niewielka chęć do zmiany stóp procentowych w najbliższym czasie, a my zgadzamy się z wyceną rynkową, że stopa depozytowa prawdopodobnie pozostanie na poziomie 2 proc. przez najbliższe sześć miesięcy lub dłużej. Uważamy jednak, że wzrost pozostanie słaby w 2026 r., podczas gdy inflacja spadnie poniżej celu 2 proc. bardziej, niż większość oczekuje. Dlatego wstępnie zaplanowaliśmy dwie obniżki stóp w przyszłym roku – prognozuje natomiast Jack Allen-Reynolds, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.

– Uważamy, że możliwość obniżki w grudniu lub w pierwszej połowie 2026 r. jest niedowartościowana, choć naszym podstawowym scenariuszem pozostaje utrzymanie przez EBC stóp na obecnym poziomie w dającej się przewidzieć przyszłości. Dane nadal są mieszane, a możliwe powolne wdrażanie niemieckiej ekspansji fiskalnej może obniżyć perspektywy wzrostu i ułagodzić niektórych jastrzębi w komitecie. Grudniowe posiedzenie przyniesie ze sobą projekcje gospodarcze na 2028 r. Jeśli pokażą one niedotrzymanie celu inflacyjnego przez trzy lata z rzędu, gołębie będą naciskać na wcześniejszą niż później obniżkę – twierdzi Simon Dangoor, strateg Goldman Sachs Asset Management.

