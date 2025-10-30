Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie w czwartek po raz trzeci z rzędu. W swoim komunikacie stwierdził, że pogląd Rady Prezesów na temat inflacji jest „w dużej mierze niezmieniony” i że „silny rynek pracy, solidne bilanse sektora prywatnego oraz wcześniejsze obniżki stóp procentowych przez Radę Prezesów pozostają ważnymi źródłami odporności”.

Reklama Reklama

– Wzrost w przemyśle jest spowalniany przez wyższe cła i silniejsze euro – stwierdziła na czwartkowej konferencji prasowej Christine Lagarde, prezes EBC. Po raz kolejny powiedziała również, że unijny bank centralny będzie podejmował kolejne decyzje w zależności od aktualnych danych i że nie trzyma się on żadnej z góry założonej ścieżki cięcia stóp.

Czy EBC wróci do cięcia stóp procentowych?

Część analityków wskazuje, że Europejski Bank Centralny obecnie nie ma powodu, by ciąć stopy procentowe.

– Pomimo amerykańskich ceł i wszystkich różnych źródeł niepewności, europejska gospodarka wciąż wyciska nieco wzrostu. Gospodarcza „odporność” trzyma w ryzach gołębie w EBC, a pauza w polityce monetarnej pozostaje na ścieżce – uważa Mark Wall, główny ekonomista ds. Europy w Deutsche Banku.