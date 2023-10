Referendum inne niż wszystkie. Czy pomysł PiS zadziałał?

Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne: Polacy wybierają Sejm i Senat 15 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Według sondażu Ipsos wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak jeśli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica utworzą koalicję, to stworzą większość i przejmą władzę.

Politycy wszystkich sił miesiącami przygotowywali się do parlamentarnej kampanii wyborczej w 2023 roku. Jej nowym elementem – który zmusił, zwłaszcza opozycję, do modyfikacji swojej strategii – było referendum. Po raz pierwszy odbyło się równolegle z wyborami do Sejmu i do Senatu.

Reklama

Reklama

Pomysł po raz pierwszy pojawił się dopiero w czerwcu tego roku, w chwili, gdy kampania PiS znajdowała się w kryzysie. Pierwotnie referendum miało dotyczyć tylko jednej kwestii – migracji. – Ta kwestia musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy – powiedział 15 czerwca w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński. To był ruch, który zaskoczył wtedy większość polityków opozycji.

Od tego czasu jednak koncepcja referendum znacznie się zmieniła. Nie zmieniło się jedno – referendum miało być metodą PiS na zbudowanie szkieletu kampanii, mobilizację wyborców, ale też próbą przyciągnięcia części niezdecydowanych.