Okręg nr 14 – Nowy Sącz

Arkadiusz Mularczyk

Ryszard Terlecki

Barbara Bartuś

Patryk Wicher

Edward Siarka

Andrzej Gut-Mostowy

Okręg nr 15 – Tarnów

Anna Pieczarka

Józefa Szczurek-Żelazko

Wiesław Krajewski

Urszula Rusecka

Norbert Kaczmarczyk

Okręg nr 16 – Płock

Maciej Małecki

Kamil Bortniczuk

Maciej Wąsik

Jacek Ozdoba

Anna Cicholska

Okręg nr 17 – Radom

Marek Suski

Anna Kwiecień

Radosław Fogiel

Zbigniew Kuźmiuk, Agnieszka Górska, Andrzej Kosztowniak

Okręg nr 18 – Siedlce

Maria Koc

Daniel Milewski

Henryk Kowalczyk

Krzysztof Tchórzewski

Arkadiusz Czartoryski

Marcin Grabowski

Grzegorz Woźniak

Okręg nr 19 – Warszawa

Piotr Gliński

Marek Jakubiak

Małgorzata Gosiewska

Sebastian Kaleta

Okręg nr 20 – warszawski obwarzanek

Mariusz Błaszczak

Anita Czerwińska

Piotr Uściński

Dominika Chorosińska

Okręg nr 21 – Opole

Paweł Kukiz

Marcin Ociepa

Katarzyna Czochara

Janusz Kowalski

Okręg nr 22 – Krosno

Marek Kuchciński

Anna Schmidt,

Piotr Uruski

Maria Kurowska

Teresa Pamuła

Piotr Babinetz

Tadeusz Chrzan

Okręg nr 23 – Rzeszów

Zbigniew Ziobro

Ewa Leniart

Rafał Weber

Marcin Warchoł

Zbigniew Chmielowiec

Krzysztof Sobolewski

Fryderyk Kapinos

Kazimierz Gołojuch

Jan Warzecha

Okręg nr 24 – Białystok

Jacek Sasin

Adam Andruszkiewicz

Dariusz Piontkowski

Jarosław Zieliński

Jacek Bogucki

Kazimierz Gwiazdowski

Sebastian Łukaszewicz

Okręg nr 25 – Gdańsk

Kacper Płażyński

Kazimierz Smoliński

Jarosław Sellin

Okręg nr 26 – Słupsk

Piotr Müller

Marcin Horała

Aleksander Mrówczyński

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Okręg nr 27 – Bielsko-Biała

Stanisław Szwed

Grzegorz Puda

Przemysław Drabek

Grzegorz Gaża

Okręg nr 28 – Częstochowa

Lidia Burzyńska

Szymon Giżyński

Andrzej Gawron

Okręg nr 29 – Gliwice

Bożena Borys-Szopa

Jarosław Wieczorek

Wojciech Szarama

Okręg nr 30 – Rybnik

Michał Woś

Bolesław Piecha

Paweł Jabłoński

Grzegorz Matusiak

Okręg nr 31 – Katowice

Mateusz Morawiecki

Marek Wesoły

Michał Wójcik

Jerzy Polaczek

Okręg nr 32 – Sosnowiec

Ewa Malik

Waldemar Andzel

Robert Warwas

Okręg nr 33 – Kielce

Jarosław Kaczyński

Anna Krupka

Agata Wojtyszek

Krzysztof Lipiec

Bartłomiej Dorywalski

Andrzej Kryj

Michał Cieślak

Mariusz Gosek

Okręg nr 34 – Elbląg

Andrzej Śliwka

Robert Gontarz

Leonard Krasulski

Teresa Wilk

Okręg nr 35 – Olsztyn

Janusz Cieszyński

Artur Chojecki

Iwona Arent

Olga Semeniuk-Patkowska

Okręg nr 36 – Kalisz

Marlena Maląg

Katarzyna Sójka

Piotr Kaleta

Jan Dziedziczak

Jan Mosiński

Okręg nr 37 – Konin

Zbigniew Hoffmann

Zbigniew Dolata

Ryszard Bartosik

Witold Czarnecki

Okręg nr 38 – Piła

Krzysztof Czarnecki

Marcin Porzucek

Grzegorz Piechowiak

Okręg nr 39 – Poznań

Szymon Szynkowski vel Sęk

Bartłomiej Wróblewski

Okręg nr 40 – Koszalin

Czesław Hoc

Paweł Szefernaker

Małgorzata Golińska

Okręg nr 41 – Szczecin

Marek Gróbarczyk

Zbigniew Bogucki

Artur Szałabawka

Dariusz Matecki

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przemawia w sztabie wyborczym KO w Muzeum Etnograficznym w Warszawie PAP/Radek Pietruszka

Lista posłów i posłanek po wyborach 2023 - Koalicja Obywatelska (KO)

Drugą co do wielkości liczbę mandatów będzie miała Koalicja Obywatelska. Na Wiejską trafi 157 posłów KO. Do Sejmu wchodzą:

Okręg nr 1 – Legnica

Piotr Borys

Robert Kropiwnicki

Zofia Czernow

Łukasz Horbatowski

Iwona Krawczyk

Okręg nr 2 – Wałbrzych

Monika Wielichowska

Sylwia Bielawska

Izabela Mrzygłocka

Marek Chmielewski

Okręg nr 3 – Wrocław

Bogdan Zdrojewski

Alicja Chybicka

Michał Jaros

Małgorzata Tracz

Anna Sobolak

Jolanta Niezgodzka

Okręg nr 4 – Bydgoszcz

Krzysztof Brejza

Paweł Olszewski

Iwona Kozłowska

Włodzimierz Giziński

Iwona Karolewska

Okręg nr 5 – Toruń/Włocławek

Arkadiusz Myrcha

Iwona Hartwich

Tomasz Szymański

Krystian Łuczak

Okręg nr 6 – Lublin

Marta Wcisło

Michał Krawczyk

Krzysztof Bojarski

Okręg nr 7 – Chełm

Krzysztof Grabczuk

Małgorzata Gromadzka

Okręg nr 8 – Zielona Góra

Elżbieta Polak

Waldemar Sługocki

Krystyna Sibińska

Robert Dowhan

Katarzyna Osos

Okręg nr 9 – Łódź

Dariusz Joński

Aleksandra Wiśniewska

Małgorzata Niemczyk

Paweł Bliźniuk

Marcin Józefaciuk

Krzysztof Piątkowski

Okręg nr 10 – Piotrków Trybunalski

Bogusław Wołoszański

Adrian Witczak

Okręg nr 11 – Łowicz/Zgierz

Cezary Tomczyk

Agnieszka Hanajczyk

Krzysztof Habura

Okręg nr 12 – Oświęcim/Wadowice

Dorota Niedziela

Marek Sowa

Okręg nr 13 – Kraków

Bartłomiej Sienkiewicz

Jagna Marczułajtis-Walczak

Aleksander Miszalski

Dorota Marek

Katarzyna Matusik-Lipiec

Okręg nr 14 – Nowy Sącz

Weronika Smarduch

Piotr Lachowicz

Okręg nr 15 – Tarnów

Urszula Augustyn

Robert Wardzała

Okręg nr 16 – Płock

Marcin Kierwiński

Elżbieta Gapińska

Adam Krzemiński

Okręg nr 17 – Radom

Konrad Frysztak

Joanna Kluzik-Rostkowska

Okręg nr 18 – Siedlce

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Czesław Mroczek

Okręg nr 19 – Warszawa

Donald Tusk

Aleksandra Gajewska

Michał Szczerba

Katarzyna Lubnauer

Urszula Zielińska

Dorota Łoboda, Klaudia Jachira

Katarzyna Piekarska

Andrzej Domański

Okręg nr 20 – warszawski obwarzanek

Kinga Gajewska

Jan Grabiec

Maciej Lasek

Piotr Kandyba

Okręg nr 21 – Opole

Tomasz Siemoniak

Witold Zembaczyński

Tomasz Kostuś

Rajmud Miller

Danuta Jazłowiecka

Okręg nr 22 – Krosno

Joanna Frydrych

Marek Rząsa

Okręg nr 23 – Rzeszów

Paweł Kowal

Krystyna Skowrońska

Zdzisław Gawlik

Okręg nr 24 – Białystok

Krzysztof Truskolaski

Alicja Łepkowska-Gołaś

Jacek Niedźwiedzki

Okręg nr 25 – Gdańsk

Agnieszka Pomaska

Jacek Karnowski

Piotr Adamowicz

Jarosław Wałęsa

Magdalena Kołodziejczak

Patryk Gabriel

Okręg nr 26 – Słupsk

Barbara Nowacka

Zbigniew Konwiński

Rafał Siemaszko

Stanisław Lamczyk

Henryka Krzywonos-Strycharska

Kazimierz Plocke

Okręg nr 27 – Bielsko-Biała

Mirosława Nykiel

Małgorzata Pępek

Apoloniusz Tajner

Okręg nr 28 – Częstochowa

Izabela Leszczyna

Andrzej Szewiński

Przemysław Witek

Okręg nr 29 – Gliwice

Krystyna Szumilas

Marta Golbik

Marek Gzik

Tomasz Głogowski

Okręg nr 30 – Rybnik

Krzysztof Gadowski

Marek Krząkała

Gabriela Lenartowicz

Okręg nr 31 – Katowice

Borys Budka

Monika Rosa

Ewa Kołodziej

Wojciech Król

Łukasz Ściebiorowski

Okręg nr 32 – Sosnowiec

Barbara Dolniak

Wojciech Saługa

Mateusz Bochenek

Okręg nr 33 – Kielce

Marzena Okła-Drewnowicz

Roman Giertych

Artur Gierada

Lucjan Pietrzczyk

Okręg nr 34 – Elbląg

Jacek Protas

Elżbieta Gelert

Stanisław Gorczyca

Okręg nr 35 – Olsztyn

Janusz Cichoń

Paweł Papke

Anna Wojciechowska

Maciej Wróbel

Okręg nr 36 – Kalisz

Jarosław Urbaniak

Grzegorz Rusiecki

Karolina Pawliczak

Mariusz Witczak

Okręg nr 37 – Konin

Michał Kołodziejczak

Tomasz Nowak

Okręg nr 38 – Piła

Jakub Rutnicki

Maria Janyska

Piotr Głowski

Henryk Szopiński

Okręg nr 39 – Poznań

Adam Szłapka

Marcin Bosacki

Katarzyna Kierzek-Koperska

Franciszek Sterczewski, Bartosz Zawieja

Okręg nr 40 – Koszalin

Bartosz Arłukowicz

Renata Rak, Marek Hok

Paweł Suski

Okręg nr 41 – Szczecin

Sławomir Nitras

Magdalena Filiks

Arkadiusz Marchewka

Patryk Jaskulski

Grzegorz Napieralski

Artur Łącki

Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz w sztabie wyborczym Trzeciej Drogi w Warszawie. PAP/Rafał Guz

Lista posłów i posłanek po wyborach 2023 - Trzecia Droga (PSL i Polska 2050)

Trzecia Droga będzie reprezentowana w Sejmie przez 65 przedstawicieli (poprzednio 30 z Polskiego Stronnictwa Ludowego). Oto oni:

Okręg nr 1 – Legnica

Tadeusz Samborski

Okręg nr 2 – Wałbrzych

Aleksandra Leo

Okręg nr 3 – Wrocław

Tomasz Zimoch

Izabela Bodnar

Okręg nr 4 – Bydgoszcz

Norbert Pietrykowski

Agnieszka Kłopotek

Okręg nr 5 – Toruń/Włocławek

Zbigniew Sosnowski

Marcin Skonieczka

Okręg nr 6 – Lublin

Joanna Mucha, Krzysztof Hetman

Okręg nr 7 – Chełm

Wiesław Różyński

Sławomir Ćwik

Okręg nr 8 – Zielona Góra

Maja Nowak

Stanisław Tomczyszyn

Okręg nr 9 – Łódź

Ewa Szymanowska

Okręg nr 10 – Piotrków Trybunalski

Dariusz Klimczak

Okręg nr 11 – Łowicz/Zgierz

Paweł Bejda

Jolanta Zięba-Gzik

Okręg nr 12 – Oświęcim/Wadowice

Paweł Śliz

Okręg nr 13 – Kraków

Rafał Komarewicz

Ireneusz Raś

Okręg nr 14 – Nowy Sącz

Urszula Nowogórska

Okręg nr 15 – Tarnów

Władysław Kosiniak-Kamysz

Piotr Górnikiewicz

Okręg nr 16 – Płock

Piotr Zgorzelski

Mirosław Orliński

Okręg nr 17 – Radom

Mirosław Maliszewski

Okręg nr 18 – Siedlce

Marek Sawicki

Żaneta Cwalina-Śliwowska

Okręg nr 19 – Warszawa

Michał Kobosko

Władysław Bartoszewski, Ryszard Petru

Okręg nr 20 – warszawski obwarzanek

Paweł Zalewski

Bożena Żelazowska

Okręg nr 21 – Opole

Adam Gomoła

Okręg nr 22 – Krosno

Bartosz Romowicz

Okręg nr 23 – Rzeszów

Adam Dziedzic

Elżbieta Burkiewicz

Okręg nr 24 – Białystok

Szymon Hołownia

Stefan Krajewski

Barbara Okuła

Okręg nr 25 – Gdańsk

Agnieszka Buczyńska

Magdalena Sroka

Okręg nr 26 – Słupsk

Marek Biernacki

Wioleta Tomczak

Okręg nr 27 – Bielsko-Biała

Mirosław Suchoń

Okręg nr 28 – Częstochowa

Henryk Kiepura

Okręg nr 29 – Gliwice

Piotr Strach

Okręg nr 30 – Rybnik

Łukasz Osmalak

Okręg nr 31 – Katowice

Michał Gramatyka

Okręg nr 32 – Sosnowiec

Kamil Wnuk

Okręg nr 33 – Kielce

Czesław Siekierski

Rafał Kasprzyk

Okręg nr 34 – Elbląg

Zbigniew Ziejewski

Okręg nr 35 – Olsztyn

Urszula Pasławska

Okręg nr 36 – Kalisz

Andrzej Grzyb

Barbara Oliwiecka

Okręg nr 37 – Konin

Paulina Hennig-Kloska

Michał Pyrzyk

Okręg nr 38 – Piła

Krzysztof Paszyk

Adam Luboński

Okręg nr 39 – Poznań

Ewa Schädler

Jacek Tomczak

Okręg nr 40 – Koszalin

Radosław Lubczyk

Okręg nr 41 – Szczecin

Jarosław Rzepa

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń oraz posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus podczas wieczoru w sztabie wyborczym Lewicy w Warszawie. PAP/Marcin Obara

Lista posłów i posłanek po wyborach 2023 - Nowa Lewica

Lewica będzie miała 26 posłów (ubyło 23). Kto dostał się do Sejmu?

Okręg nr 1 – Legnica

Arkadiusz Sikora

Okręg nr 3 – Wrocław

Krzysztof Śmiszek

Okręg nr 5 – Toruń/Włocławek

Joanna Scheuring-Wielgus

Okręg nr 6 – Lublin

Jacek Czerniak

Okręg nr 8 – Zielona Góra

Anita Kucharska-Dziedzic

Okręg nr 9 – Łódź

Tomasz Trela

Okręg nr 11 – Łowicz/Zgierz

Paulina Matysiak

Okręg nr 13 – Kraków

Daria Gosek-Popiołek

Okręg nr 19 – Warszawa

Adrian Zandberg

Dorota Olko

Anna Maria Żukowska

Okręg nr 20 – warszawski obwarzanek

Joanna Wicha

Okręg nr 21 – Opole

Marcelina Zawisza

Okręg nr 25 – Gdańsk

Katarzyna Kotula

Okręg nr 26 – Słupsk

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Okręg nr 29 – Gliwice

Wanda Nowicka

Okręg nr 31 – Katowice

Maciej Konieczny

Okręg nr 32 – Sosnowiec

Łukasz Litewka

Włodzimierz Czarzasty

Okręg nr 33 – Kielce

Andrzej Szejna

Okręg nr 35 – Olsztyn

Marcin Kulasek

Okręg nr 36 – Kalisz

Wiesław Szczepański

Okręg nr 39 – Poznań

Katarzyna Ueberhan

Okręg nr 41 – Szczecin

Dariusz Wieczorek

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen na wielkim finale kampanii Konfederacji na Rynku Głównym w Krakowie. PAP/Łukasz Gągulski

Lista posłów i posłanek po wyborach 2023 - Konfederacja

Konfederację będzie reprezentować w Sejmie 18 przedstawicieli (przybyło 7). Będą to:

Okręg nr 3 – Wrocław

Krzysztof Tuduj

Okręg nr 5 – Toruń/Włocławek

Przemysław Wipler

Okręg nr 6 – Lublin

Bartłomiej Pejo

Okręg nr 7 – Chełm

Witold Tumanowicz

Okręg nr 13 – Kraków

Konrad Berkowicz

Okręg nr 14 – Nowy Sącz

Ryszard Wilk

Okręg nr 18 – Siedlce

Krzysztof Mulawa

Okręg nr 19 – Warszawa

Sławomir Mentzen

Okręg nr 20 – warszawski obwarzanek

Karina Bosak

Okręg nr 21 – Opole

Włodzimierz Skalik

Okręg nr 22 – Krosno

Andrzej Zapałowski

Okręg nr 23 – Rzeszów

Grzegorz Braun

Okręg nr 24 – Białystok

Krzysztof Bosak

Okręg nr 26 – Słupsk

Stanisław Tyszka

Okręg nr 27 – Bielsko-Biała

Bronisław Foltyn

Okręg nr 30 – Rybnik

Roman Fritz

Okręg nr 31 – Katowice

Grzegorz Płaczek

