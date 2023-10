Wczorajsza sesja na GPW była totalną dominacją byków. WIG20 zyskał aż 5,3 proc., a ruch ten był poparty bardzo dużymi obrotami. Świetnie prezentowały się m.in. banki, w których udział ma Skarb Państwa. Początek wtorkowej sesji daje podstawy do tego, by wierzyć, że nie był to tylko jednorazowy wyskok.

Nie minęła godzina handlu, a indeks WIG20 zyskiwał już ponad 3 proc. Znów mocno prezentują się banki, ale liderem wzrostów jest jednak PGE. Akcje tej spółki drożeją o około 5 proc. Ponad 4 proc. rosną papiery Cyfrowego Polsatu czy też PZU.

WIG20 dzięki dzisiejszym wzrostom przebija się powyżej poziomu 2100 pkt i jak wskazują analitycy nadrabia tym samym zaległości względem innych rynków.