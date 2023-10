Wyniki do wyborów do Sejmu. Znamy najnowsze sondażowe wyniki, czyli late poll

- Wszystkie znaki wskazują na to, że koniec jedynowładztwa PiS-u - powiedział jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg, komentując sondażowe wyniki wyborów do parlamentu. Współprzewodniczący partii Razem w rozmowie z Polsat News tonował nastroje zwolenników obecnej opozycji i mówił, by poczekać na wyniki z PKW.