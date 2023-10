Bycie nadwrażliwym na niebezpieczeństwa bywało na afrykańskiej sawannie opłacalne przed setkami tysięcy lat i ta skłonność dostrzegania wszędzie potencjalnych zagrożeń pozostała z nami aż do dziś

Strach ma długą historię, liczoną w milionach lat ludzkiej i przedludzkiej ewolucji, oraz – jak widać – świetlaną polityczną przyszłość. Bycie nadwrażliwym na niebezpieczeństwa bywało na afrykańskiej sawannie opłacalne przed setkami tysięcy lat i ta skłonność dostrzegania wszędzie potencjalnych zagrożeń pozostała z nami aż do dziś. Zwracają na to uwagą neurobiolodzy czy psychologowie ewolucyjni. Nie dziwi fakt, że najsłynniejszym politycznym spotem w historii światowych kampanii wyborczych jest krótki filmik „Daisy” (stokrotka), straszący bombą atomową, wyemitowany tylko jeden jedyny raz podczas rywalizacji o urząd amerykańskiego prezydenta w 1960 roku. To nie przypadek – negatywne przekazy były i będą zasadniczą treścią każdej kampanii wyborczej (ku utrapieniu zbolałych komentatorów).

To nie kobiety zdecydowały o wygranej opozycji

Trzeci mit jest zupełnie nowy i pojawił się dopiero kilka tygodni temu. Brzmiał on następująco: „o wyborach zdecydują kobiety”. W podtekście – tylko ich mobilizacja może odsunąć PiS od władzy. Próbowałem walczyć z tym seksistowskim oraz nie opartym na żadnych faktach przekonaniem, ale bez efektu. Stał się on niemal oczywistością głoszoną wszem i wobec.

Gdyby chcieć powiedzieć coś naprawdę trafnego o tym, kto dał zwycięstwo opozycji, to należałoby stwierdzić, że zrobili to młodzi, wykształceni, z większych ośrodków miejskich

Co pokazały nam exit polle? Że udział kobiet w głosowaniu był tylko minimalnie wyższy niż mężczyzn, co jest wynikiem nie tego, że są one bardziej aktywne, ale po prostu jest ich więcej (zwłaszcza w starszej populacji, bo mężczyźni umierają o osiem lat wcześniej). A rozkład głosów? Prawie identyczny jak u „brzydkiej płci” – gdyby głosowały tylko kobiety, PiS także by wygrało. Jedyne znaczące odchylenie zanotowaliśmy w przypadku Konfederacji (co zresztą było wiadomo od zawsze). Zatem kryterium płciowe jest faktorem irrelewantnym. Odwrotnie do kategorii wiekowej, związanej z wykształceniem czy miejscem zamieszkania.

Gdyby chcieć powiedzieć coś naprawdę trafnego o tym, kto dał zwycięstwo opozycji, to należałoby stwierdzić, że zrobili to młodzi, wykształceni, z większych ośrodków miejskich. Gdyby tylko oni pojawiliby się w lokalach wyborczych, to Koalicja Obywatelska miałaby samodzielną większość, a cała opozycja większość konstytucyjną. Czego nie da się powiedzieć o przypadku, gdyby głosowały tylko kobiety. Należy wyrazić nadzieję, że ten seksistowski i po prostu niemądry mit zniknie z naszej debaty publicznej tak samo szybko, jak się w niej pojawił.