Wyniki wyborów. Krzysztof Bosak: Janusz Korwin-Mikke odstraszył od Konfederacji wyborców

Janusz Korwin-Mikke poza Sejmem. Krzysztof Bosak komentuje

Niewielką różnicę głosów komentował w radiu RMF FM przewodniczący koła Konfederacji Krzysztof Bosak. - To pokazuje, jak ważne jest głosowanie - podkreślił.

Poseł był pytany o fakt, że jeden z liderów Konfederacji, od dekad kojarzony z ruchem wolnościowym w Polsce, Janusz Korwin-Mikke był trzeci na liście Konfederacji. - Nawet wyborcy Konfederacji nie chcą Korwin-Mikkego - mówił prowadzący. - To jest czerwona kartka. Jest coś tym w symbolicznego, że po negatywnych wypowiedziach o kobietach, kobieta przeskakuje go, jeżeli chodzi o wynik wyborczy. Myślę, że czas wyciągnąć z tego wnioski - powiedział Krzysztof Bosak.

Czytaj więcej Wybory Wyniki wyborów. Porażka Konfederacji? Krzysztof Bosak: Jesteśmy partią przyszłości Krzysztof Bosak ocenił, że w wyborach 15 października Konfederacja osiągnęła wynik poniżej oczekiwań, lecz może w nadchodzących wyborach samorządowych i europejskich odebrać wyborców partii, która jego zdaniem się kończy, czyli PiS-owi.

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu podane przez PKW pokazują, że Konfederacja zdobyła 1 547 364 głosy (7,16 proc.). W wyborach do Sejmu w 2019 Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymał 1 256 953 głosów (6,81 proc.), po czym Konfederacja utworzyła w Sejmie jedenastoosobowe koło.

Krzysztof Bosak: Konfederacja bez Janusza Korwin-Mikkego miałaby lepszy wynik w wyborach

Janusz Korwin-Mikke ocenił teraz, że Konfederacja w wyborach 2023 "nie wykorzystała podstawowych atutów", m.in. pozwoliła, by wyborcy zapomnieli o ograniczeniach narzucanych przez władze w ramach walki z COVID-19. - Nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Ale, niestety, jak się ukrywa przede wszystkim Grzegorza Brauna, mnie, to takie są skutki. Albo mamy być alternatywą dla innych partii, albo mamy być do nich podobni - powiedział Interii Korwin-Mikke.

- Gdyby Janusz Korwin-Mikke był ukryty, to mielibyśmy lepszy wynik - skomentował w RMF FM Krzysztof Bosak. Dodał, że komentarze byłego prezesa partii KORWiN były "szeroko obecne".